Депутат із БПП оформив на матір «вертолітний майданчик Януковича»

Народний депутат України із фракції «Блок Петра Порошенка» Максим Єфімов повідомив, що його оточення придбало КВЦ «Парковий» – конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у центрі Києва.

Цей об’єкт свого часу був зведений найближчим оточенням екс-президента Віктора Януковича – дані про його фінансування і будівництво були знайдені у резиденції «Межигір’я».

За словами Єфімова, об’єкт буде преданий в управління міжнародній компанії. Він найближчим часом обіцяє представити концепцію розвитку КВЦ.

«Після рішення суду про скасування арешту майна комплексу новий інвестор фактично отримує відкриті можливості для управління і розвитку КВЦ. Упевнений, що при грамотному управлінні «Парковий» може стати найбільшим майданчиком для найважливіших економічних і культурних подій, приносити істотні податкові відрахування бюджету столиці і працювати на імідж України», – написав депутат 19 лютого у Facebook.

Він додав, що як народний депутат не має права займатися комерційною діяльністю, бенефіціаром бізнесу виступила мати депутата, Любов Єфімова.

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27 жовтня 2017 року в ГПУ заявили, що вертолітний майданчик на Парковій дорозі у центрі Києва передали в управління державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва відкрили у червні 2012 року. Про плани звести майданчик заговорили після того, як наприкінці 2010 року в Адміністрації тодішнього президента України Віктора Януковича повідомили, що він збирається відмовитися від поїздок на автомобілі зі своєї резиденції «Межигір’я» на роботу і назад, що викликає перекриття всієї цієї траси, і добиратися на роботу вертольотом.