«Вертолітний майданчик Януковича» передали у власність держави – ГПУ

Вертолітний майданчик на Парковій дорозі у центрі Києва 27 жовтня передали в управління державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів», повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

«У зв’язку з перешкоджанням державному підприємству у виконанні дій по забезпеченню нормальної роботи цього об’єкту, сьогодні прокуратурою міста Києва з виходом на об’єкт здійснено дії щодо передачі майна у безпосереднє управління державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів», – зазначила вона у Facebook.

У жовтні представники Національного корпусу, Правого сектору та Свободи захопили будівлю вертолітного майданчика з вимогою націоналізувати її. Президент України Петро Порошенко розкритикував ці дії та заявив, що майданчик нібито вже перебуває в державній власності. «Прикладом стукання у відкриті двері є захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду», – заявив Порошенко.

У своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» це спростовують. За їхньою інформацією, за британською компанією Fineroad Business LLP, яка є фактичним основним власником вертолітного майданчика в центрі Києва, з 2016 року і донині стояв земляк Віктора Януковича Яшар Ходжаєв.