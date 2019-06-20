«Не будемо радіти провалам нового президента, будемо допомагати» – Джемілєв

Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив, що попри опозицію, кримські татари не мають спротиву до нової влади чи президентської партії «Слуга народу».

«У нас немає якоїсь алергії до цієї партії немає. Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалам нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники», – сказав Джемілєв в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

Джемілєв також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане «більш зрозумілою».

«В оточенні Зеленського кілька різних груп. Дехто каже, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми –противники, що нічого спільного не може бути. Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над «і», – зазначив Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз внесені до списків партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Голова Меджлісу Рефат Чубаров є третім номером у списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка. Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.