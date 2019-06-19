«Доведеться затягнути пояс» – представник Зеленського в уряді про вугільні електростанції 

Представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що з ліквідацією формули «Роттердам+» деякі вугільні електростанції в Україні у червні будуть збитковими.

«Деякі вугільні електростанції у червні будуть навіть збитковими, ну нічого, доведеться також затягнути пояс. Фактична ліквідація «Роттердам+» відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соцмережах тощо. Коротше, ми зробили її разом», – написав Герус на сторінці у Facebook.

Герус зазначив, що за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 мільярда гривень менше грошей, аніж отримали б при фактичному тарифі «Роттердам+».

«Президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-. Це діаметрально протилежна позиція до позиції Петра Порошенка, який виправдовував існування Р+ то вимогами МВФ, то якимось іншими видумками», – додав представник Зеленського в уряді.

14 червня Андрій Герус повідомив, що Адміністрація президента України розробила і планує подати до Верховної Ради України законопроект, який скасовує застосування формули «Роттердам+» при розрахунку тарифу на електроенергію, а також відтерміновує на 1 рік запровадження в Україні ринку електроенергії (має запрацювати з 1 липня поточного року – ред.).

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.