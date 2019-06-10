Зеленський просить Раду відкласти на рік запровадження ринку електроенергії 

Президент України Володимир Зеленський закликав парламент відтермінувати до 1 липня 2020 року запровадження нового ринку електроенергії та відновити «зелений» тариф для домогосподарств. Як інформує сайт Адміністрації президента, Зеленський вніс до парламенту два відповідних законопроекти, що мають статус невідкладних.

«Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін», – заявив представник президента України в уряді Андрій Герус.

Коментуючи запропоновані президентом зміни до закону «Про альтернативні джерела енергії», Герус сказав, що йдеться про відновлення так званого зеленого тарифу для домогосподарств, які мають домашні наземні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт. За його словами, Зеленський хоче, щоб «зелені» тарифи діяли «перш за все не для олігархів, а для звичайних українців».

Водночас сайт уряду Володимира Гройсмана повідомляє, що Кабінет міністрів України схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію з 1 липня.

Раніше в компанії «Укренерго» пропонували парламенту відтермінувати запуск ринку електроенергії, запланований на 1 липня 2019 року, і у стислі терміни провести всю необхідну роботу для створення умов для нього.

Планувалося, що ринок електроенергії запрацює 1 липня поточного року. Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії. Очікується, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.

25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про «зелений тариф» разом із правкою, яка передбачає, що домашні сонячні електростанції можуть розміщувати сонячні панелі тільки на дахах та фасадах будівель. Ця поправка зазнала критики низки представників енергетичної галузі.