Нормативна база досі неготова до ринку електроенергії – в.о. директора «Укренерго»

Підготовка до запровадження ринку електроенергії в Україні «є незворотньою», однак залишається низка невирішених питань, які можуть призвести до відчутного подорожчання електроенергії для населення та бізнесу та спричинити інші проблеми в секторі. Таку думку висловив під час спілкування з медіа виконувач обов’язків головного виконавчого директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

За його словами, в Україні залишається перехресне субсидіювання (бізнес платить значно більше, щоб компенсувати відносно низьку ціну електрики для населення).

Окрім того, імпорт електроенергії з Євросоюзу технічно неможливий (до спорудження так званої вставки постійного струму на кордонах з Євросоюзом), а імпорт з Білорусі, Молдови та навіть Росії не може бути достатньо потужним, щоб конкурувати з місцевими виробниками та змушувати їх знижувати ціну.

Але головне – досі не створені головні елементи ринку, визнає Ковальчук.

«За три тижні до запуску ринку енергії не створені «гарантований покупець» і оператор ринку. Відсутній також порядок проведення електронних аукціонів... Тому модель ринку має бути скоригована. Потрібні зміни на законодавчому рівні. Навіть якщо все заплановане якісно доробити до 1 липня – ринок електроенергії залишиться в зоні ризику», – вважає очільник «Укренерго».

Всеволод Ковальчук додає, що в разі запровадження ринку «неможливо дати гарантії», що ціна електроенергії не виросте. Питання лише в обсягах зростання.

Відтак «Укренерго» пропонує парламенту відтермінувати запуск ринку, запланований на 1 липня, і у стислі терміни провести всю необхідну роботу для створення умов для нього.

Джерела Радіо Свобода в енергетичному секторі повідомляють, що різні відомства підготували різні проекти організації аукціонів з продажу електроенергії та проекти інших документів щодо запуску ринку, і наразі між сторонами немає згоди. Джерела не виключають, що днями ці проекти будуть оприлюднені – напередодні засідання уряду, яке може бути заплановане щодо енергетичних питань.

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Створення ринку електроенергії є однією з ключових передумов для отримання Україною подальшої допомоги від міжнародних донорів.

Планувалося, що ринок електроенергії запрацює 1 липня. Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії. Очікується, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.