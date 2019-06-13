Радіо Свобода Daily: У Зеленського заявили, що він жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити

Чи обіцяв Зеленський знизити тарифи?

Президент України Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів під час передвиборчої кампанії, заявив представник президента в уряді Андрій Герус в інтерв'ю Bihus.info.

«Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшити видобуток газу, нам потрібно інвестувати. Коли ми припинимо імпортувати газ і станемо експортером, тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше», – сказав Герус.

Він зазначив, що команда Зеленського не обіцяла зниження тарифів, щоб уникнути популізму.

«Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про «Роттердам+», що це не справедливо, що це корупційна формула, але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити», – заявив Герус.

Чи звільнять Юрія Луценка?

За розмовами про майбутнє рішення Конституційного суду України щодо указу про розпуск парламенту практично непоміченим стало подання президента України на звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

Можливо, тому, що не було названо нової кандидатури. Практично стільки ж інформації стосовно посади міністра закордонних справ. Із тією лише різницею, що міністр Павло Клімкін, на відміну від генпрокурора Луценка, сам просить Верховну Раду відправити його у відставку.

То чи будуть звільнення? Та хто може посісти місце генерального прокурора? Поговорили про це із експертами в програмі «Ваша свобода».

Авіакомпанія SkyUp оскаржила рішення суду про припинення ліцензії

Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Українська авіакомпанія вже оскаржила рішення суду, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Дана ухвала вже оскаржена авіакомпанією у Київському апеляційному суді», – написав він у Facebook, додавши, що наразі авіакомпанія працює у звичайному режимі.

Міністр додав, що питання видачі чи анулювання ліцензій належить до компетенції Державіаслужби.

Росія: марш на підтримку Голунова

У Росії кримінальну справу щодо Івана Голунова припинили. Втім, це не скасувало марш активістів, який відбувся у центрі Москви.

Кількість затриманих перевищувала 400 осіб. За словами одного з затриманих, причина затримання – футболки «Я / Ми Голунов». Також до автозаків забирали людей, які прийшли з плакатами, чи тих, хто знімав подію, в тому числі журналістів з посвідченнями.

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Продюсер серіалу «Чорнобиль» закликає туристів у зоні відчуження поважати трагедію

Автор сценарію і продюсер успішного телевізійного серіалу «Чорнобиль» Крейґ Мейзін позитивно відгукнувся про збільшення кількості туристів, які відвідують Чорнобильську атомну електростанцію в Україні, місце найбільшої ядерної аварії в історії людства.​

Мейзін також закликав пам’ятати про трагедію, страждання і пожертви людей.

«Це чудово, що #ChernobylHBO (телесеріал «Чорнобиль» компанії HBO) заохотив хвилю туристів у зону відчуження. Але, так, я бачив поширювані фото. Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія. Поводьтеся з повагою до усіх, хто страждав і пішов на жертву», – написав у твітері народжений у Нью-Йорку митець.

Туристичні компанії в Україні, які влаштовують поїздки у Чорнобильську зону, повідомляють, що після появи телесеріалу кількість туристів, багато з них із західних країн, зросла приблизно на 40%.

Літо б'є температурні рекорди

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року.

«Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2, що на 0,3 вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8 2009 року», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними метеорологів, вже у ніч на 12 червня (з вівторка на середу) температура вночі не опустилася нижче +21,3, що стало ще одним рекордом.

«А це значить, що попереднє рекордне значення +20,2 1957 року було перевищено на 1,1 градуса. Глобальне потепління триває», – додали в обсерваторії.

Букмекери: Україна – фаворит фіналу юнацького чемпіонату світу

Букмекери вважають Україну фаворитом у матчі з Південною Кореєю у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.

Згідно з даними букмекерських котирувань, найбільш імовірні рахунки – 1:0 на користь України або 0:0.

Фінал змагань відбудеться 15 червня в польському Лодзі.

Вболівайте за Україну!

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