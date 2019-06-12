Луценко тримається за посаду до останнього – Юраш про подання президента на звільнення очільника ГПУ

Гості програми «Ваша Свобода»: народний депутат України Вадим Денисенко; член партії «Слуга народу» Святослав Юраш.

За розмовами про майбутнє рішення КСУ практично непоміченим стало подання президента України на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Можливо, тому, що не було названо нової кандидатури. Практично стільки ж інформації стосовно посади міністра закордонних справ. Із тією лише різницею, що міністр Павло Клімкін, на відміну від генпрокурора Луценка, сам просить Раду відправити його у відставку.

Інна Кузнецова: 11 червня на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка говорив про подання і про те, чому президент України подав подання на звільнення генпрокурора... Співробітників СБУ в цей день так само було звільнено. Це два заступники голови СБУ. Говорять, що їх було звільнено за те, що, мовляв, вони влаштовували прослуховування в штабі.

Кум колишнього президента, який очолює цю інституцію, без юридичної освіти, звичайно, що має піти

​Святослав Юраш: Якщо ми говоримо про ситуацію з правоохоронними органами, розуміємо, що там список гріхів численний і перезапуск їх, а також перегляд людей на ключових позиціях там смертельно потрібен. Кум колишнього президента, який очолює цю інституцію, без юридичної освіти, звичайно, що має піти.

Юрій Луценко тримається за посаду до останнього – розуміє, що у нього і у тих, кого він захищає, величезний шлейф, по якому треба буде працювати, по якому треба буде багато численного приносити саме з правоохоронної сторони. Ця Верховна Рада демонструє усі індикатори того, що не хоче працювати. Але нам також зрозуміло, що є запит українського народу величезний на перезапуск усіх органів влади.

В системі є численні люди, які роблять все, щоб саботувати в органах влади усі наші шанси

Ми не сумніваємося, що за 28 років, попри всю цю «бочку дьогтю», там (в СБУ – ред.) є «ложка меду» – є люди, які достойні бути в процесі перезапуску правоохоронних органів. Такі люди будуть відшукуватися. Вони вже звертаються. З ними буде співпраця, щоб зберегти все, що є добре, і викинути все, що є погане. Але в цьому процесі треба працювати з людьми, яким можна довіряти, а не тільки маніпулювати. В системі є численні люди, які роблять все, щоб саботувати в органах влади усі наші шанси.

Іван Баканов має освіту юридичну і довгу історію юридичної практики в багатьох різних іпостасях. Структура СБУ є чимось дуже чутливим в Україні. Віддавати його знову на поталу так званим «професіоналам», які вміють маніпулювати системами, а потім будувати усілякі можливі перепони для того, хто при владі, щоб виконувати свою функцію, цього не варто. Тому йде дискусія про когось іншого, а не про одного з цих «професіоналів», які за багато років незалежності показали, чого вони варті.

Ми наплодили 12 антикорупційних органів. І жоден із них не працює

​Вадим Денисенко: Чи потрібно робити повний перезапуск всіх правоохоронних органів? Він, безумовно, потрібен. На жаль, ми наплодили 12 антикорупційних органів. І жоден із них не працює, включно з такими нібито чесними органами, як НАБУ, закінчуючи такими нібито злочинними, як ті, які ви називали.

Коли говоримо про звільнення чи призначення, маємо, перш за все, говорити про те, якщо звільнимо генпрокурора Луценка завтра чи голову СБУ Грицака, чи будь-кого іншого, система не міняється. Тому що, якщо говоримо про ГПУ, замість нього виконуватиме обов’язки довгий період часу його перший заступник. І я вам гарантую, що рівно через 10 хвилин після того, як буде звільнено, наприклад, Луценка, будемо говорити про те, що: але ж зараз замість нього керує ГПУ ставленик Арсенія Яценюка Сторожук. Хоча це прізвище маловідоме багатьом людям. Коли говоримо про відставки будь-кого в правоохоронних органах, повинні починати з того, як їх будемо змінювати і чим будемо їх наповнювати. Тому що від того, що просто змінимо людину Х на людину Y, нічого в цій системі не поміняється.

Ніяке голосування результативним не буде у даному випадку з приводу Юрія Луценка

Ніяке голосування результативним не буде у даному випадку з приводу Юрія Луценка. І дуже сумніваюся, що буде результативне голосування наступного тижня. Зараз ми увійшли в закон про вибори. Процедура ad hoc, тобто перервати розгляд одного законопроекту і переглянути щось інше, переглянути кадрові питання, а потім знову повернутися до виборчого кодексу, неможливо, згідно з українським законодавством. І я дуже сильно сумніваюся, що буде 226 голосів під процедуру ad hoc. Я впевнений, що ніякої відставки наступного тижня не буде. Це можна розглядати в даному випадку з точки зору піару, з точки зору бажання щось показати.

– Злі язики говорили про те, що, мовляв, були якісь домовленості між Ігорем Коломойським і Юрієм Луценком, що його не звільнятимуть. Але не складається. З інсайдерських джерел з адміністрації, мова про те, що президент України зустрічався з Юрієм Луценком вже кілька разів. Той стоїть на своєму, що не звільнятиметься. Водночас Арсена Авакова ніхто не чіпає...

Святослав Юраш: По-перше, президент в цій ситуації тільки починає цей курс. Він закликав під час своєї інавгураційної промови усіх міністрів до того, щоб вони зі своїх посад пішли. Тому ніхто нікого не чіпає і не чіпає колективно. Дехто це почув, дехто зрозумів, дехто подав у відставку, а дехто тримається до останнього.

– Якщо говорити про міністра закордонних справ. Павло Клімкін дуже просить Раду його звільнити. З іншого боку, є кандидатура Вадима Пристайка. Нібито ніхто й не проти того, щоб пан Пристайко був міністром закордонних справ. Пане Денисенко, а ви кажете, що нереально, аби Верховна Рада розглянула...

Якщо дійде момент до голосування, Пристайко буде призначений цією Верховною Радою без будь-яких проблем

​Вадим Денисенко: До закінчення розгляду закону про вибори. Можна затягнути цей процес на три тижні, а можна це пройти за 1,5 тижні або навіть за тиждень. Все залежить від того, чи будуть тягнути час, чи не будуть тягнути час ті, хто подавав свої поправки. У даному випадку жодного питання по Пристайку, по його призначенню в цій Раді немає. Якщо дійде момент до голосування, я впевнений, що Пристайко буде призначений цією Верховною Радою без будь-яких проблем.

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– До речі, неоднозначно було сприйнято одними, але дуже добре іншими призначення керівника Зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Це чинний народний депутат від «Батьківщини». З іншого боку, його пов’язують з нинішнім президентом, що дружина пана Бухарєва організовувала десь там концерти «95 кварталу» і так далі. Очевидно, він є професіоналом, але йому закидають медаль ФСБ Росії!

Прихильники колишнього президента хочуть нас малювати у фарбах російського прапора

​Святослав Юраш: Якщо говоримо про його історію, там багато кроків і багато різних зав’язок. Але події 2014 року, війна з Росією поміняли для дуже багатьох людей в цій країні, якщо не всіх. Для нього також. Ця людина – патріот України безсумнівний. І довела це в практичній роботі і на війні. Для мене історія цієї людини не є така зрозуміла, як малюють це прихильники колишнього президента, які хочуть нас малювати у фарбах російського прапора. Це брехня.

​– Журналісти подивилися вже декларацію пана Бухарєва. Поки що вона ще не засекречена. Там є подарунок доньці – 15 мільйонів гривень квартира. При тому всьому, що зарплатня пана Бухарєва і його дружини значно менша...

Вадим Денисенко: Бухарєв був керівником податкової міліції ще в часи президентства Віктора Ющенка. Тоді ні в кого чомусь не виникало цих запитань. Відносно його фінансів, то я тут впевнений, що у нього є відповіді на ці питання. У даному випадку, я вважаю, це кадрове рішення насправді є непоганим.