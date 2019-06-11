Клімкін ще раз попросив депутатів відправити його у відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повторно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати рішення про свою відставку. Таке звернення він оприлюднив у Twitter.

«Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь», – написав голова дипломатичного відомства.

11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади голови МЗС і ще одне – про призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

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17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.

Павло Клімкін очолює МЗС з 19 червня 2014 року.