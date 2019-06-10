Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Червень 2019, Київ 20:29
Новини | Політика

«Дуже пильно моніторимо» – Клімкін про події у Молдові

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Дивитись коментарі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна «дуже пильно» моніторить політичну ситуацію, яка склалася в сусідній Молдові.

«Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики «добрих послуг» з боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва – менше суб’єктності. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня», – написав Клімкін у Facebook.

Він зазначив, що 11 червня у Кишиневі перебуватиме спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський.

Політична криза у Молдові – відео
Embed
Політична криза у Молдові – відео

No media source currently available

0:00 0:01:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в межах правового поля.

/**/ /**/ /**/ Позначки на українсько-молдовському кордоні
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду. 10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG