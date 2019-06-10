«Дуже пильно моніторимо» – Клімкін про події у Молдові

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна «дуже пильно» моніторить політичну ситуацію, яка склалася в сусідній Молдові.

«Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики «добрих послуг» з боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва – менше суб’єктності. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня», – написав Клімкін у Facebook.

Він зазначив, що 11 червня у Кишиневі перебуватиме спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в межах правового поля.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду. 10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.