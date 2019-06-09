Молдова: виконувач обов’язків президента розпускає парламент

Виконувач обов’язків президента Молдови Павел Філіп розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Про це він заявив 9 червня незабаром після того, як Конституційний суд відсторонив від виконання обов’язків голови держави Ігоря Додона і поклав ці повноваження на Філіпа, який до того виконував обов’язки прем’єр-міністра.

Проросійський президент Додон неодноразово вступав у протистояння з Філіпом та його урядом, які наполягали на зближенні країни з Європейським союзом та Сполученими Штатами.

Сотні людей вийшли на вулиці столиці Кишинева, протестуючи проти Ігоря Додона. Мітинг організувала Демократична партія під проводом найбагатшої людини Молдови – Влада Плахотнюка.

Заява Філіпа пролунала на наступний день після того, як лідери парламентських фракцій сформували уряд. Демократична партія Молдови, яку він очолює, 8 червня заявила про намір оскаржити легітимність нового уряду, сформованого проросійською Соціалістичною партією та проєвропейського блоку «Acum» («Зараз»). Додон – колишній голова Соціалістичної партії – створення нового уряду підтримав.

Однак представники Демократичної партії звинуватили новопризначену прем’єр-міністра від проєвропейської партії «Acum» Майю Санду та проросійську Соціалістичну партію в узурпації влади. Вони заявили, що Додон проігнорував висновок Конституційного суду, згідно з яким, якщо уряд не буде сформований до 7 червня, вибори треба провести повторно.

Конституційний суд підтримав претензії демократів та анулював усі рішення позачергової сесії парламенту.