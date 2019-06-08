Парламент Молдови створив уряд всупереч запереченням Конституційного суду

Парламент Молдови, зібравшись на позачергову сесію, врешті затвердив коаліційний уряд, який створили ліві проросійські соціалісти і правоцентристський проєвропейський блок «Acum» («Зараз»), не дослухавшись до заперечень Конституційного суду країни.

Сесію зібрали самі ці партії, які разом мають 61 місце в парламенті зі 101, і підписали угоду про політичну співпрацю, обрали низку провідних парламентських посад і затвердили склад уряду.

Конституційний суд Молдови терміново відгукнувся на звернення лівоцентристської проєвропейської Демократичної партії Молдови під проводом суперечливого олігарха Влада Плахотнюка, яка заявила, що не визнає результатів роботи позачергової сесії. Конституційний суд відразу після обрання спікером парламенту лідерки Соціалістичної партії Республіки Молдови Зінаїди Гречаної визнав неконституційним це рішення, як і всі подальші рішення сесії.

Попри це, парламент затвердив на посаду прем’єр-міністра Молдови Маю Санду, співголову блоку «Acum». Другий співголова блоку Андрей Нестасе став віце-прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ. Васіле Шова, радник із питань реінтеграції Молдови проросійського президента Ігоря Додона, призначений віце-прем’єр-міністром із питань реінтеграції. А вчений і політолог Ніколає Попеску став міністром закордонних справ і європейської інтеграції.

Парламент також ухвалив заяву, в якій засудив Конституційний суд за «спробу узурпувати державну владу» на користь Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка.

Плахотнюк, у свою чергу, звинуватив соціалістів і президента Молдови в намаганні узурпувати владу і назвав події «державним переворотом».

Як заявила Мая Санду, програма її уряду складається зі «звільнення країни від олігархічної системи», «відновлення економіки у співпраці з Міжнародним валютним фондом» і «боротьби з корупцією і бідністю».

На позачерговій сесії, щоб підтримати спробу сформувати уряд, був присутній президент Ігор Додон, який до свого президентства сам очолював Соціалістичну партію.

Попереднього дня, 7 червня, Конституційний суд Молдови постановив, що президент зобов’язаний розпустити парламент через те, що протягом 90 днів після затвердження результатів парламентських виборів не був сформований уряд. Того дня зірвалася спроба створити урядову коаліцію між соціалістами і Демократичною партією, яка має 30 мандатів.

Але політики країни кажуть, що тлумачення законодавства неоднозначне. З одного боку, воно визначає, що уряд має бути створений протягом трьох місяців після затвердження результатів виборів. Ці результати були затверджені 9 березня, і вважалося, що термін має збігти 9 червня. Але Конституційний суд вирішив, що три місяці треба розуміти як 90 днів, відтак термін збіг саме 7 червня.

Із іншого боку, є суперечка щодо того, чи президент має право розпустити парламент, якщо уряд не створений вчасно, як то записано в законодавстві, чи зобов’язаний, як вирішив Конституційний суд. Додон заявляє, що він так само має право не розпускати парламент і продовжити зусилля для створення уряду, і відмовився виконати рішення Конституційного суду.

Демократична партія заявила, що звернеться по роз’яснення до Верховного суду Молдови.