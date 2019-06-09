Молдова: суд усунув Додона з посади президента країни

Суд у Молдові звільнив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа, йдеться в повідомленні суду.

Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду.

Демократична партія Молдови, очолена Філіпом, 8 червня заявила про намір оскаржити легітимність нового уряду, сформованого проросійською Соціалістичною партією та проєвропейського блоку «Acum» («Зараз»). Додон – колишній голова Соціалістичної партії – створення нового уряду підтримав.

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Лідерка «Acum», колишня міністр освіти та радниця Світового банку Майя Санду склала присягу як нова прем’єр-міністр 8 червня. Це сталося після того, як парламент на кілька місяців опинився в глухому куті – жодна з партій не дістала більшості за результатами голосування в лютому 2019 року.

Однак представники Демократичної партії звинуватили Санду та соціалістів в узурпації влади. Вони заявили, що Додон проігнорував висновок Конституційного суду, згідно з яким, якщо уряд не буде сформований до 7 червня, вибори треба провести повторно.