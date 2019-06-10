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На тлі конституційної кризи у Молдові в понеділок відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і Майєю Санду, які не визнають легітимність один одного.Кабінет Філіпа, який керував Молдовою в останні місяці, визнає легітимним Конституційний суд, а уряд Санду – парламент і президент країни Ігор Додон.Кабінет Санду був сформований з представників Соціалістичної партії, яка вважається проросійською силою, і з проєвропейського блоку Acum («Зараз»).Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.Конституційний суд, однак, визнав формування кабінету незаконним і тимчасово відсторонив президента Додона від влади, передавши його повноваження Філіпу. Той оголосив про розпуск парламенту.Органи виконавчої влади поки підкоряються уряду Філіпа. Міністрів нового кабінету не пустили в будівлю уряду, і вони провели своє засідання в будівлі парламенту.



7 червня Конституційний суд Молдови постановив, що президент зобов’язаний розпустити парламент через те, що протягом 90 днів після затвердження результатів парламентських виборів не був сформований уряд. 8 червня парламент Молдови затвердив коаліційний уряд, який створили ліві проросійські соціалісти і правоцентристський проєвропейський блок «Acum» («Зараз»).

Президент Молдови Ігор Додон – колишній голова Соціалістичної партії – створення нового уряду підтримав. Лідерка «Acum», колишня міністр освіти та радниця Світового банку Майя Санду склала присягу як нова прем’єр-міністр. Демократична партія Молдови, очолена колишнім прем’єром Павлом Філіпом, заявила про намір оскаржити легітимність нового уряду. 9 червня суд у Молдові тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. В.о. президента розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня.