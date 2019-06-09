Європейський союз готовий працювати з «демократично легітимним урядом» Молдови

Європейський союз готовий працювати з новим урядом Молдови, йдеться в заяві єврокомісара Йоганнеса Гана та верховної представниці ЄС із питань зовнішньої безпеки Федеріки Моґеріні.

«Європейський союз позитивно сприймає рішення, ухвалені в суботу парламентом Республіки Молдова, зокрема про формування коаліційного уряду. Європейський союз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим у нашій Угоді про асоціацію. Повага до верховенства права і демократії має залишатися основою наших відносин», – йдеться в заяві.

Представники ЄС зазначили, що діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до розв'язання нинішньої політичної кризи.

7 червня Конституційний суд Молдови постановив, що президент зобов’язаний розпустити парламент через те, що протягом 90 днів після затвердження результатів парламентських виборів не був сформований уряд.

8 червня парламент Молдови затвердив коаліційний уряд, який створили ліві проросійські соціалісти і правоцентристський проєвропейський блок «Acum» («Зараз»). Президент Молдови Ігор Додон – колишній голова Соціалістичної партії – створення нового уряду підтримав.

Лідерка «Acum», колишня міністр освіти та радниця Світового банку Майя Санду склала присягу як нова прем’єр-міністр.

Демократична партія Молдови, очолена колишнім прем’єром Павлом Філіпом, заявила про намір оскаржити легітимність нового уряду.

9 червня суд у Молдові тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. В.о. президента розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня.