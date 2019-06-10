СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян

Служба безпеки України повідомляє про посилені заходи на в’їзді до Молдови, щоб запобігти «іноземному втручанню» у внутрішню ситуацію в сусідній країні. Таким чином СБУ зреагувала на останні новини про тимчасове усунення президента Молдови Ігоря Додона з посади та розпуск парламенту.

«СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні. З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації», – повідомляє прес-служба відомства.

Вранці 10 червня Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в межах правового поля.

9 червня суд у Молдові тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. Виконувач обов’язків президента розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня.