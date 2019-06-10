Україна закликала не допустити «російського сценарію федералізації» Молдови

Міністерство закордонних справ України заявило, що в Україні «із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові».

«Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни», – ідеться в тексті заяви, поширеному ввечері 9 червня.

Європейський союз готовий працювати з новим урядом Молдови, йдеться в поширеній 9 червня заяві єврокомісара Йоганнеса Гана та верховної представниці ЄС із питань зовнішньої безпеки Федеріки Моґеріні.

Представники ЄС зазначили, що діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до розв'язання нинішньої політичної кризи.

7 червня Конституційний суд Молдови постановив, що президент зобов’язаний розпустити парламент через те, що протягом 90 днів після затвердження результатів парламентських виборів не був сформований уряд.

8 червня парламент Молдови затвердив коаліційний уряд, який створили ліві проросійські соціалісти і правоцентристський проєвропейський блок «Acum» («Зараз»). Президент Молдови Ігор Додон – колишній голова Соціалістичної партії – створення нового уряду підтримав.

Лідерка «Acum», колишня міністр освіти та радниця Світового банку Майя Санду склала присягу як нова прем’єр-міністр.

Демократична партія Молдови, очолена колишнім прем’єром Павлом Філіпом, заявила про намір оскаржити легітимність нового уряду.

9 червня суд у Молдові тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. В.о. президента розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня.