Прокремлівські соціалісти та проєвропейські ліберали проти найбагатшої людини Молдови

Двовладдя в Молдові – в країні існує два уряди, а на вересень призначені нові парламентські вибори. Рішення парламенту про створення нового уряду підтримали в Росії і в Євросоюзі, а Сполучені Штати поки закликають до стриманості та діалогу. В Україні контроль над кордоном підсилює Служба безпеки, нараду проводить Рада національної безпеки та оборони, а Міністерство закордонних справ висловлює занепокоєння можливою федералізацією.

Вже другий день в Молдові діє два уряди – старий на чолі з в.о. прем’єр-міністра Павлом Філіпом (Демократична партія Молдови) та новий на чолі із Майєю Санду (блок Acum, партія «Дія та Солідарність). До проєвропейського блоку приєдналась також проросійська партія Соціалістів республіки Молдова, до яку фактично очолює діючий президент Ігор Додон.

З 7 по 9 червня Конституційний суд ухвалив низку рішень про розпуск парламенту – спочатку судді вирішили, що для формування уряду в парламенту було не три місяці, а 90 днів, потім зобов’язали Додона скористуватися своїм правом та розпустити парламент, а потім, коли той не відреагував, тимчасово відсторонили президента від виконання обов’язків та передали повноваження Філіпу.

Останній є людиною бізнесмена Влада Плахотнюка, президента Демократичної партії, який вважається найбагатшою людиною в Молдові. 9 червня Філіп розпорядився провести позачергові вибори 6 вересня.

Втім коаліція не визнала рішень Конституційного суду – блок Acum разом із соціалістами сформували новий коаліційний уряд, якому тепер доводиться засідати в парламенті. В будівлю уряду нових міністрів не пропускають правоохоронці.

Зараз в країні зберігається двовладдя, хоча усі урядові установи продовжують контролювати представники «старого» уряду, говорить Радіо Свобода політичний аналітик з Кишинева Андрій Андрієвський.

«Діючий уряд зараз один, нові міністри не мають реальних важелів впливу, в них немає доступу до фінансів і силового сектора. Вчора були повідомлення про те, що один з підрозділів МВС в Тараклійському районі, де багато болгарів, перейшов на бік нової влади, але пізніше цю інформацію спростували», – говорить Андрієвський.

Нову коаліцію підтримала Росія – 10 червня відповідну заяву оприлюднило їхнє міністерство закордонних справ. Додон – це їхня людина, наполягає Андрієвський, і після відмови президента розпустити парламент розповсюдили відео, де політик сам розповідає про фінансування з Росії.

За словами політичного коментатора, це відео і стало причиною вуличних протестів. Сам Плахотнюк, який також є на цих відео, стверджує, що Додон вів із ним переговори впродовж трьох місяців і пропонував провести федералізацію країни взамін на закриття російських кримінальних справ проти Плахотнюка.

Новий коаліційний уряд визнав і Євросоюз – у спільній заяві комісара з питань сусідства Йоганнеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Моґеріні говориться, що ЄС враховує рішення, які парламент ухвалив 8 червня, тобто вже після рішень Конституційного суду, в тому числі щодо створення нової урядової коаліції.

Державний департамент США висловився більш стримано, закликавши сторону до діалогу.

Про діалог вже заговорили і в Демократичній партії – після заяв Росії та ЄС спікер парламенту Андріан Канду запросив політичних опонентів за стіл переговорів. В коаліції у відповідь закликали розблокувати роботу урядових відомств та повернутися на роботу до парламенту.

Новий уряд не виводить людей на вулиці і сподівається на тиск міжнародних партнерів, говорить Андрієвський. Останні марші, які організовувала опозиція, не були багаточисельними і, можливо, політики з Acum бояться того, що не зможуть продемонструвати велику підтримку населення.

Об’єднало ідеологічних ворогів – соціалістів та праволібералів – бажання позбутися Плахотнюка. Вони не приховують, що пішли на союз, щоби позбавити олігарха політичного та економічного впливу та оголосити позачергові вибори за новими правилами. В Демократичній партії кажуть, що вже ініціювали збір підписів за відставку президента Ігоря Додона через фінансування з-за кордону.

Що це означає для України?

Українське Міністерство закордонних справ висловило занепокоєність тим, що відбувається в Молдові, зокрема можливостю реалізації російського сценарію федералізації країни. В заяві Міністерства також йдеться про готовність допомогти у вирішенні існуючих проблем та необхідність політичного діалогу без зовнішнього втручання.

Розширене засідання провела Рада національної безпеки і оборони України – перше подібне із новим секретарем Олександром Данилюком. Подробиць про рішення, що були ухвалені, він не повідомляв. Про власні заходи повідомила і Служба безпеки України.

«У межах партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні. З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов`язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в`їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації», – говориться в заяві спецслужбовців.

Україна – єдина країна, яка межує із Придністров’ям – невизнаною квазі-державою, яка за підтримки російських військ відокремилася від Молдови в 1990 році. На цій території в якості «миротворчого контингенту» досі знаходяться російські війська.

Впродовж останніх років відносини Молдови та України розвивалися в позитивному ключі, була створена Міжпарламентська асамблея Молдови, України та Грузії, були певні ініціативи в питаннях Придністро’я, говорить завідувач відділу досліджень Придунайсько-Чорноморського регіону Національного інституту стратегічних досліджень в Одесі Артем Филипенко. За його словами треба пам’ятати і про Придністров’я, і про Гагаузію – регіон із широкою автономією.

Крім прозахідних міністрів Майї Санду (прем’єр-міністр), Андрія Нестасе (міністр внутрішніх справ), Ніку Попеску (міністр закордонних справ) та інших, є й ті, хто може становити проблему для України.

«Є ризики стратегічного плану, які стосуються придністровського врегулювання. Посаду віце-прем’єра з питань реінтеграції обійняв Василій Шова, який раніше вже займався реінтеграцією та був радником Додона з цих питань. З одного боку, він фахова людина, а з іншого кажуть про його причетність до формування так званого «великого пакету з Молдовського питання» з питань Придністров’я. Там зазначалося в тому числі, що у випадку реалізації молдовський проект може бути застосований стосовно до України», – говорить Филипенко.

Із Плахотнюком Додон обговорював федералізацію, російську мову як мову міжнаціонального спілкування та покращення відносин із Росією, але в рамках коаліції із Acum про зовнішню політику вже не говорять, нагадує Филипенко.

Також у випадку пропорційних виборів згідно з опитуванням, Соціалістична партія може отримати набагато більше голосів і можливо навіть сформувати уряд.

«Це також певний ризик для України, оскільки позиція соціалістів і Ігоря Додона у зовнішніх питання є доволі відомою, вона є відверто проросійською», – стверджує аналітик.

За проєвропейськими партіями стоять інші олігархи, говорить Андрієвський. За його даними йдеться про підприємців Віктора і Віорела Цопу – обидва зараз переховуються від молдовських правоохоронців в Німеччині.

В 2011 і 2012 роках їх визнали винними в кримінальних злочинах – шантажі та нанесенню шкоди – та приговорили до 10 та 8 років ув’язнення. Самі бізнесмени називають справи політично мотивованими.

Четвертого червня 2019 року Європейський суд з прав людини звернувся до молдовського уряду із проханням прокоментувати ці обвинувачення. Адвокатом обох підприємців був Андрій Настасе, якому на його весіллі роль посадженого батька виконував Віктор Цопа. Політик заперечував будь яку залежність від них ще в інтерв’ю 2018 року.

На момент публікації статті (відсторонений) президент Ігор Додон заявив, що збирає Вищу Раду безпеки, куди він також включив членів «нового» уряду – прем'єр-міністра Майю Санду, міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе, Василія Шову та міністра оборони Павла Войку. Останнього також висунула Соцпартія Додона.