Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Партії соціалістів і проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з представницею блоку Маєю Санду, який підтримує президент Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Кореспонденти Молдовської служби Радіо Вільна Європа взяли інтерв’ю у прем’єр-міністра Молдови Маї Санду ще напередодні вирішення політичної кризи в цій країні. Ось уривок цього інтерв’ю.