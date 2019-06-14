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14 Червень 2019, Київ 22:20
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Мая Санду: ми хочемо, щоб Демократична партія позбавила себе корумпованих елементів – відео

Мая Санду: ми хочемо, щоб Демократична партія позбавила себе корумпованих елементів – відео
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Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Партії соціалістів і проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з представницею блоку Маєю Санду, який підтримує президент Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Кореспонденти Молдовської служби Радіо Вільна Європа взяли інтерв’ю у прем’єр-міністра Молдови Маї Санду ще напередодні вирішення політичної кризи в цій країні. Ось уривок цього інтерв’ю.

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