Молдова: члени Демократичної партії Філіпа пішли з уряду, щоб завершити політичну кризу

Члени Демократичної партії Павла Філіпа заявили про вихід з уряду. За словами заступника голови правління партії Володимира Чеботарі обґрунтував цей крок спробою вирішити політичну та конституційну кризу.

«Зважаючи на відсутність прагнення парламентських партій до діалогу, але в той же час для того, щоб припинити кризу в країні, Демократична партія вирішила вийти з уряду», – зазначив Чеботарі.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

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Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду.

10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.