Українцям радять не брати участі в демонстраціях у Молдові – посольство

Посольство України у Молдові радить українцям не брати участі у масових акціях і демонстраціях в Молдові.

«У зв’язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням у неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Дипломати також радять неухильно дотримуватися заходів безпеки та стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ.

10 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна «дуже пильно» моніторить політичну ситуацію, яка склалася в сусідній Молдові. 12 червня спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провів у Кишиневі зустрічі з «усіма молдовськими очільниками».

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду. 10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.