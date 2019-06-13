Спецпредставник України зустрівся з «усіма молдовськими очільниками» – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про підсумки поїздки спецпредставника України з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського до Молдови, де нині триває управлінська криза. Як йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, 12 червня Крижанівський у першій половині дня зустрівся «із призначеною парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду», а в другій половині дня «з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду».

«Для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції. Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави», – йдеться в повідомленні.

У МЗС повідомили, що під час «зустрічі з усіма молдовськими очільниками» було відзначено, що нинішня політична криза потенційно дестабілізує безпекову ситуацію в регіоні.

10 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна «дуже пильно» моніторить політичну ситуацію, яка склалася в сусідній Молдові. Клімкін також анонсував поїзду до Кишинева спецпредставника України з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком. Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду. 10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.