Зеленський пропонує Раді призначити Пристайка главою МЗС

Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. Про це журналістам повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Зеленський також вніс подання про призначення на посаду глави МЗС Вадима Пристайка.

Клімкін очолює МЗС з 19 червня 2014 року. 17 травня він заявив, що іде у відставку, однак Рада відмовилася звільнити його з посади.

22 травня Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником голови АП.

Пристайко був послом України в Канаді у 2012-2014-му роках. Також він займав посаду заступника міністра закордонних справ у 2017 році і очолював Місію України при НАТО з 2017 року.