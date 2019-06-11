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11 Червень 2019, Київ 16:20
Новини | Політика

Зеленський пропонує Раді призначити Пристайка главою МЗС

Кандидатуру Пристайка має схвалити Рада

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Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. Про це журналістам повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Зеленський також вніс подання про призначення на посаду глави МЗС Вадима Пристайка.

Клімкін очолює МЗС з 19 червня 2014 року. 17 травня він заявив, що іде у відставку, однак Рада відмовилася звільнити його з посади.

22 травня Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником голови АП.

Пристайко був послом України в Канаді у 2012-2014-му роках. Також він займав посаду заступника міністра закордонних справ у 2017 році і очолював Місію України при НАТО з 2017 року.

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