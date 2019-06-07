Брюссельський блог: враження від дебюту Зеленського в Брюсселі

(Рубрика «Точка зору»)

Керівники ЄС та НАТО дуже зраділи коли новий український президент Володимир Зеленський вибрав Брюссель для свого першого візиту. І колишній комік задовольнив свою аудиторію своїми сигналами щодо західної інтеграції, реформ, уникнення дефолту та боротьбу з корупцією під час дводенного перебування в Брюсселі. Але за посмішками та дружними рукостисканнями все ще панує відчуття невизначеності щодо того, чого очікувати далі в євроатлантичній інтеграції України.

Давайте визнаємо: це мав бути трохи дивний візит для Зеленського – і не лише через нього особисто. Окрім генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, більшість лідерів, з якими він зустрічався, – а це президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейської ради Дональд Туск та керівник європейської дипломатії Федеріка Моґеріні – всі вони є кривенькими качечками. Всі вони залишать посади наприкінці року і це, відверто кажучи, повинно мало хвилювати Україну. Але так само український президент не міг обіцяти забагато перед дочасними парламентськими виборами наступного місяця.

Він говорить правильні речі, але все ще зарано робити висновки про нього. Важка робота справді почнеться лише зараз

Як сказав мені один представник ЄС: «Він, ясна річ, говорить правильні речі, але все ще зарано робити висновки про нього. Важка робота справді почнеться лише зараз».

І також є й «фактор Петра Порошенка». Попередник Зеленського мав гарні стосунки з керівниками в Брюсселі. Як досвідчений політик, він знав і як мати справу з коридорною дипломатією Брюсселя, і як робити заяви у присутності своїх західних партнерів. Його англійська була хорошою і він досконало знав як працюють ці інституції.

Для Зеленського все це є новим. Він не хотів зустрічатися з пресою після своєї зустрічі з Юнкером, що викликало здивування серед журналістів. Він, однак, прочитав заяву англійською з сильним акцентом після зустрічі зі Столтенберґом перед тим, як відповісти на два запитання. Це було його єдиним спілкуванням з пресою, що посилило його імідж, створений в Україні, що він все ж радше цурається преси.

Під час зустрічей він часто говорив через перекладача. Порівняйте це з першим брюссельським візитом грузинського президента Саломе Зурабішвілі раніше цього року, яка без проблем перемикалась з вільної французької на майже рівня рідної мови англійську і дивувала як господарів, так і журналістів.

Зеленський часом виглядав дуже знервованим

Одне джерело сказало мені, що Зеленський часом виглядав дуже знервованим і що йому «можливо, варто попрацювати над тим, щоб виглядати більш по-президентськи, коли мова заходить про манеру ходи та стиль рукостискання».

Але є й інші, більш приємні враження про політичного неофіта. Мені доводилось чути характеристику на кшталт «нетрадиційний», «не з істеблішменту» – і вони не звучали негативно. Радше, як сказало мені одне джерело, він привніс певне «свіже повітря» до зустрічей і, як виглядало, це було «розривом з минулими кар’єрними політиками радянської та пострадянської доби, що символізувало те, за що певною мірою і стояв Євромайдан».

Він привніс певне «свіже повітря» до зустрічей

Під час усіх зустрічей він говорив про страждання людей від конфлікту на сході України і це те, що сподобалось його візаві на переговорах, які мали відчуття, що в кінці свого президентства Порошенко ігнорував цей аспект.

На відміну від Порошенка, який часто заходив на зустрічі впевнено і твердо вимагав певних речей, багато хто зауважив, що Зеленський гарний слухач, якому цікава думка співрозмовника, і він робив багато записів. А його команда радників отримала схвальні відгуки за компетентність, а заступник глави президентської адміністрації Вадим Пристайко, який донедавна був главою Місії України при НАТО, гарно справлявся з новою роллю зовнішньополітичного радника.

Було змішане враження з невизначеністю щодо того, де перебувають партнери нині

Іншими словами, було змішане враження з певною невизначеністю щодо того, де перебувають партнери нині. Наступним кроком буде саміт ЄС-Україна і українська делегація наполягала, що він таки має відбутися 8 липня в Києві. Не багато чого проясниться за один місяць, але той саміт наддасть ще один шанс на підготовку до майбутніх змін.

Рікард Юзвяк – кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі

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