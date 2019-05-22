Пристайко: ЄС і НАТО – партнери, без яких ми не виживемо

Заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко вважає, що Україні необхідна співпраця з Європейським союзом та НАТО. Про це він заявив журналістам на брифінгу 22 травня.

На питання, чи новий президент змінюватиме інтеграційний курс України, Пристайко нагадав, що курс на НАТО та ЄС зафіксований в українській Конституції.

«Він так само поділяється половиною українського населення, щонайменше, і більшістю нашого парламенту. Я думаю, що це всім зрозуміло. І Європейський Союз, НАТО – це ті партнери, без яких ми не виживемо», – наголосив Пристайко.

22 квітня президент України Володимир Зеленський призначив Пристайка одним з заступників глави адміністрації президента.

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. П’ятий президент України Петро Порошенко під час спеціального засідання Верховної Ради підписав цей закон.