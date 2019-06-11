Новий голова розвідки торік зробив доньці подарунки на понад 15 мільйонів гривень – декларація

Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв минулого року зробив своїй доньці Юлії два подарунки загальною вартістю на 15 мільйонів 450 тисяч гривень. Такі дані містить декларація Бухарєва за 2018 рік.

Однією з перших увагу на декларацію чиновника звернула журналістка Крістіна Бердинських.

«Зазвичай у деклараціях дуже щастить дружинам. Їм чоловіки дарують щедрі подарунки. Але в декларації Бухарєва супер пощастило його доньці – Юлії Бухарєвій», – зазначила вона.

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Юлія Бухарєва задекларувала отримані в 2018 році квартиру вартість 14,5 мільйони гривень та місце в паркінгу за 950 тисяч гривень. Окрім цих активів, вартість яких дорівнює вартості подарункам у негрошовій формі від батька, вона задекларувала подарунки на понад 1,4 мільйони гривень від громадянина України на ім’я Олександр Коротєєв.

До призначення на посаду голови Служби зовнішньої розвідки Бухарєв був депутатом Верховної Ради від фракції «Батьківщини». Загалом його зарплата на цій посаді та виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за 2018 рік склала трохи менше за 818 тисяч гривень.

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки. Із цим призначенням члена своєї фракції привітала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка заявила, що «призначати на відповідальні посади у державі справжніх фахівців із досвідом і чітким планом дій – це правильний шлях».