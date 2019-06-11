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11 Червень 2019, Київ 13:19
Новини | Політика

Зеленський скасував два призначення Порошенка до Вищої ради правосуддя

Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський скасував два призначення до Вищої ради правосуддя, які зробив його попередник Петро Порошенко. Оприлюдненими 11 червня указами №358 та №359 Зеленський скасував укази Порошенка №217 та №218 про призначення членами ВРП Андрія Василенка та Михайла Ісакова.

Зеленський також видав указ №357 про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя – це орган, який забезпечує незалежність судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності й доброчесності. Її створення передбачала судова реформа 2016 року на заміну Вищої ради юстиції. Закон «Про Вищу раду правосуддя» набрав чинності 5 січня 2017 року. Строк повноважень членів Вищої ради правосуддя становить 4 роки.

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