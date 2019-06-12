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12 Червень 2019, Київ 19:39
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Кадри президента: хто замінить Луценка?

Кадри президента: хто замінить Луценка?
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За розмовами про майбутнє рішення КС практично непоміченим стало подання президента України на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, можливо, тому, що не було названо нової кандидатури. Практично стільки ж інформації стосовно посади міністра закордонних справ. Із тією лише різницею, що міністр Клімкін, на відміну від генпрокурора Луценка, сам просить Раду відправити його у відставку. Про відставки і призначення говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода» з народним депутатом Вадимом Денисенком (фракція БПП) і членом партії «Слуга народу» Святославом Юрашем.

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