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11 Червень 2019, Київ 22:29
Новини | Політика

Голова АП Богдан хоче більше часу для конкурсу на газоносну ділянку у Чорному морі, про який розповіли «Схеми»

Андрій Богдан запропонував продовжити конкурс на «Дельфін» щонайменше на 120 днів

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Голова Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет міністрів продовжити конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі . Раніше про цей конкурс і його потенційного фаворита – американську компанію з сумнівною репутацією Frontera Resources – розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Полювання на «Дельфіна».

У листі до уряду від 3 червня, який опублікувала Економічна правда, Андрій Богдан запропонував продовжити конкурс щонайменше на 120 днів. Водночас, зараз потенційним інвесторам відведено 60 днів на подачу заявок і цей строк спливає 12 червня, коли в Міністерстві енергетики мають розкрити пропозиції.

«Враховуючи масштаб ділянки, площа якої понад 9,4 тис. кв. км, та складність реалізації такого проекту, Україні потрібно залучати саме іноземні газовидобувні підприємства з практичним досвідом роботи на шельфі, а також з відповідним технічним та фінансовим забезпеченням», – йдеться в листі голови АП Зеленського.

Конкурсні умови для потенційного інвестора ділянки «Дельфін», оприлюднені в конкурсній документації
Конкурсні умови для потенційного інвестора ділянки «Дельфін», оприлюднені в конкурсній документації

Також у листі зазначено, що штучне зменшення термінів виглядає як «невипадковим» і «як навмисно створений бар’єр з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між «своїми» та фірмами, що переслідують виключно спекулятивні завдання».

Крім того, у листі від Богдана наголошується що ініціатор цього конкурсу – маловідома компанія Frontera Resources – «не зарекомендувала себе як оператор, спроможний розробляти складні нафтогазові проекти».

Раніше «Схеми» розповіли, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі «Дельфін» може отримати американська компанія із сумнівною репутацією Frontera Resources. Вона сама й ініціювала цей конкурс.

Умови до інвестора – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

«Поки невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один претендент зайняв проактивну позицію. Це компанія, яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу – Frontera Resources» – йдеться у розслідуванні.

Як виявили «Схеми», Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію «хронічною».

«Їм не вдається заробляти гроші. При чому вони так «проїдають» капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власного капіталу і збитки щорічні генеруються в районі по кілька мільйонів доларів на рік», – каже Найман.

«Схеми» намагалися отримати коментарі безпосередньо з американського офісу фірми Frontera Resources – надіслали лист з переліком запитань щодо попередньої діяльності фірми та планів щодо приходу в Україну. Але до ефіру відповіді так і не надійшло.

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