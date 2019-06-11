Голова АП Богдан хоче більше часу для конкурсу на газоносну ділянку у Чорному морі, про який розповіли «Схеми»

Голова Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет міністрів продовжити конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі . Раніше про цей конкурс і його потенційного фаворита – американську компанію з сумнівною репутацією Frontera Resources – розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Полювання на «Дельфіна».

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У листі до уряду від 3 червня, який опублікувала Економічна правда, Андрій Богдан запропонував продовжити конкурс щонайменше на 120 днів. Водночас, зараз потенційним інвесторам відведено 60 днів на подачу заявок і цей строк спливає 12 червня, коли в Міністерстві енергетики мають розкрити пропозиції.

«Враховуючи масштаб ділянки, площа якої понад 9,4 тис. кв. км, та складність реалізації такого проекту, Україні потрібно залучати саме іноземні газовидобувні підприємства з практичним досвідом роботи на шельфі, а також з відповідним технічним та фінансовим забезпеченням», – йдеться в листі голови АП Зеленського.

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Також у листі зазначено, що штучне зменшення термінів виглядає як «невипадковим» і «як навмисно створений бар’єр з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між «своїми» та фірмами, що переслідують виключно спекулятивні завдання».

Крім того, у листі від Богдана наголошується що ініціатор цього конкурсу – маловідома компанія Frontera Resources – «не зарекомендувала себе як оператор, спроможний розробляти складні нафтогазові проекти».

Раніше «Схеми» розповіли, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі «Дельфін» може отримати американська компанія із сумнівною репутацією Frontera Resources. Вона сама й ініціювала цей конкурс.



Умови до інвестора – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

«Поки невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один претендент зайняв проактивну позицію. Це компанія, яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу – Frontera Resources» – йдеться у розслідуванні.

Як виявили «Схеми», Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію «хронічною».

«Їм не вдається заробляти гроші. При чому вони так «проїдають» капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власного капіталу і збитки щорічні генеруються в районі по кілька мільйонів доларів на рік», – каже Найман.

«Схеми» намагалися отримати коментарі безпосередньо з американського офісу фірми Frontera Resources – надіслали лист з переліком запитань щодо попередньої діяльності фірми та планів щодо приходу в Україну. Але до ефіру відповіді так і не надійшло.