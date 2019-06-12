Міжнародні експерти прокоментували кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС України та можливу політику Зеленського

Внесення президентом України Володимиром Зеленським кандидатури Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України вказує на те, що міжнародна політика президента буде у значній мірі наслідувати політику його попередника Петра Порошенка. Про це у коментарі «Голосу Америки» заявив Александр Кларксон, експерт-міжнародник з Королівського коледжу у Лондоні.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення головою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка. Пристайко є посланцем України до НАТО.

«У сенсі оборонної стратегії та закордонної політики Зеленського можна очікувати, що вони у значно більшій мір стануть продовженням вже усталеної лінії. Між тим, сигнали Банкової щодо населення Донбасу вже змінюють: значно більше уваги до цих людей як до українських громадян, які перебувають у полоні, на противагу змальовуванню їх як зрадницької п'ятої колони. При цьому військові, безпекові та цивільні інститути української держави будуть ґрунтуватись на консенсусі еліт 2014 року та посилюватимуть його», – наголосив Кларксон.

Експерт також підкреслив, що питання вирішення конфлікту на Донбасі залежатиме передусім від Москви.

Призначення Пристайка привітав колишній посадовець Адміністрації експрезидента США Барака Обами Майкл Карпентер.

«Серйозний дипломат, який чудово працюватиме на посаді міністра закордонних справ», – пише про Пристайка Карпентер.

На думку директора центру Карнегі у Москві, авторитетного експерта Дмитра Треніна, Пристайко у разі призначення реалізовуватиме політику Зеленського. Сам президент України, вважає Тренін, знає, що «українці хочуть миру».

«Закордонна політика – це прерогатива президента. Її основи та стратегії були укладені у 2014 році і навряд чи зміняться, але тактика може змінитись і, мабуть, зміниться», – відзначив Тренін у відповідь на запитання «Голосу Америки».

«Українці хочуть миру, і Зеленський це знає. Вирішення конфлікту на Донбасі – це мета, якої важко досягнути, але треба припинити непотрібні смерті людей», – зазначив Тренін.

Кандидатуру Пристайка назвав «чудовим» вибором експосол США в Україні Стівен Пайфер. Він охарактеризував Пристайка як «розумного та досвідченого дипломата, який глибоко залучений у посилення зв'язків Києва із Заходом».