Зеленський ніде не обіцяв зниження тарифів – представник президента

Президент України Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів під час передвиборчої кампанії, повідомив представник президента в уряді Андрій Герус в інтерв'ю Bihus.info.

«Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшити видобуток газу, нам потрібно інвестувати. Коли ми припинимо імпортувати газ і станемо експортером, тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше», – сказав Герус.

Він зазначив, що команда Зеленського не обіцяла зниження тарифів, щоб уникнути популізму.

«Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про «Роттердам+», що це не справедливо, що це корупційна формула, але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити», – заявив Герус.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, 39,1% українців вважають, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи на комунальні послуги.