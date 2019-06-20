Зеленський на шляху Ющенка

(Рубрика «Точка зору»)

Президент Володимир Зеленський перейменував президентську адміністрацію на офіс і воліє перенести свою канцелярію в Українській дім. Хотілося б застерегти чинного главу держави: свого часу подібні ініціативи президента Віктора Ющенка не допомогли йому стати ефективним президентом.

Попереднім президентом, який прагнув перенести і перейменувати адміністрацію президента, був Віктор Ющенко. Йому в будівлі на вулиці Банковій (колишня будівля ЦК КПУ, а до того – штаб Київського військового округу) якась не така аура була. Чим вони ту ауру заміряли – не знаю. Пригадую, тодішній очільник ДУСі у відповідь на запитання – а хто і як тут у вас вимірював ауру? – лише посміхнувся і поспішив перевести розмову з журналістами на інші теми.

Натомість Віктор Ющенко волів переїхати в будівлю Міністерства охорони здоров’я поблизу Верховної Ради (між іншим, колишнє управління Міністерства імператорського двору). Тоді президент і його соратники переконували, що таким чином вдасться оптимізувати урядовий квартал – уряд, президентський секретаріат і парламент опиняться на одній вулиці – і таким чином розвантажити центр Києва. Натомість злі язики глузували, що насправді надміру романтичний Віктор Ющенко волів милуватися із вікна мальовничими дніпровськими кручами.

Якщо порівнювати двох президентів, то Ющенко видається хоч і більш містичним (аура все-таки), але менш примхливим

Зрештою, усе це закінчилося нічим. Утім, зауважмо, що Ющенко хотів переїхати з однієї бюрократичної будівлі до іншої. Та й зрештою, часи тоді були інші – мирні й безпечні. Словом, якщо порівнювати двох президентів, то Ющенко видається хоч і більш містичним (аура все-таки), але менш примхливим.

Нова резиденція і старі проблеми

Для чинного глави держави будівля на Банковій недостатньо сучасна – і він хоче переїхати до Українського дому на Європейській площі. Між іншим, це колишній музей Леніна – споруда і справді новіша за будівлю на вулиці Банковій, але також не надто сучасна (збудована в 1978–1982 роках).

Кажуть, ніби «в будівлі на Банковій президентську команду не влаштовує поганий wi-fi і зашторені вікна». Чесно кажучи, як на мене, аргументи таки собі – не надто переконливі. По-перше, wi-fi цілком задовільний – доведено Олегом Ляшком, який зробив із президентської адміністрації веселеньку он-лайн трансляцію. По-друге, якщо поганий wi-fi, то варто змінювати провайдера, а не локацію. Зрештою, а чи так важливі для президента і його канцелярії блискавичний wi-fi і великі вікна? Даруйте, але ви там чим за гроші платників податків зібралися займатися?

Таке враження, що талановитий шоумен збирається перетворити своє президентство на видовище, а не на сумлінну працю

В історії чимало випадків, коли видатні правителі-реформатори не лише змінювали резиденцію, а й навіть столицю могли перенести чи заснувати нову. Проте, зазвичай, подібні речі відбувалися на фініші, а не на старті. Вони знаменували собою успіх реформ, а не їхній початок.

Наразі ж таке враження, що талановитий шоумен збирається перетворити своє президентство на видовище, а не на сумлінну працю. Авжеж, реформувати владу потрібно, але те, що пропонує президент, більше скидається на імітацію бурхливої діяльності, ніж на реформи. На створення видимості, а не на зміну суті.

Радий буду помилитися, але президентство Володимира Зеленського обіцяє завершитися таким самим суцільним розчаруванням, як і президентство Віктора Ющенка.

Дмитро Шурхало – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода