Суд оголосив перерву до 9 липня щодо арешту майна Ющенка – відео

Генеральна прокуратура України просить суд заарештувати майно колишнього президента України Віктора Ющенка, повідомив Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах». «Де він зазначений у реєстрах нерухомості власником – про арешт цього майна клопоче слідчий», – зазначив Горбатюк у коментарі Радіо Свобода. Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури. Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим» і вказав на «політичний підтекст» у справі. Суд оголосив перерву до 9 липня, аби сторона захисту встигла ознайомитися із деталями справи.