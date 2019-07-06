Радіо Свобода Daily: ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка

Інтерв’ю з Вакарчуком
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «двома великими різницями» свій попередній і теперішній досвід походу у Верховну Раду.
«Одна справа – іти у Верховну Раду, будучи частиною команди, яка декларує одне, а робить насправді інше, будучи фактично «білою вороною», бачачи, як твої ж колеги по твоїй фракції займаються корупцією, говорять неправду або фактично займаються лобіюванням власних інтересів. І зовсім інша історія – мати власну потужну команду, мати фракцію в парламенті і партію, яка повністю відповідає твоїм принципам та бажанням щось змінити. Це абсолютно дві великі різниці», – наголосив Вакарчук.
Також він розповів, що востаннє бачився з бізнесменом Віктором Пінчуком у травні під час засідання наглядової ради меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».
Повне інтерв’ю читайте за посиланням.
Тепер коротко:
- Генпрокуратура України просить суд заарештувати майно експрезидента України Віктора Ющенка. За словами керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах». Сам Ющенко звинувачення проти нього відкидає і каже про «політичний підтекст» у справі.
- Від 2018 року понад 1200 суден, що прямували в українські порти Бердянська і Маріуполя, були оглянуті представниками Росії в районі Керченської протоки.
- Президент України Володимир Зеленський призначив начальника головного слідчого управління Служби безпеки України та двох заступників голови відомства.
- Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко просить президента України Володимира Зеленського ухвалити рішення щодо подальшої долі серіалу «Свати», який повернувся в ефір телеканалу «1+1» після заборони.
- Центральна виборча комісія припускає, що «Поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування серед партій про їхні номери в бюлетені на дострокових парламентських виборах.
- Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.
- Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.
Зустрічі Тимошенко із Зеленським
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрічається із президентом України Володимиром Зеленським. Інформацію про це в ефірі Радіо Свобода підтвердив заступник голови фракції «Батьківщина», номер чотири у виборчому списку партії Сергій Соболєв.
«Без сумніву, зустрічі відбуваються… І це є відкрита інформація. І ми цього не приховуємо», – сказав Соболєв.
Він зазначив, що головна тема їхніх переговорів – якою буде коаліційна програма. За його словами, від цього буде залежати, чи претендуватиме лідерка партії на посаду прем’єр-міністра України. Більше про це тут.
Шпигунські ігри
Голосіївський районний суд Києва відпустив із СІЗО під домашній арешт Станіслава Єжова – колишнього перекладача прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він був затриманий наприкінці 2017 року за підозрою у державній зраді. За версією СБУ, Єжов передавав закриту інформацію про работу уряду і його голови російським спецслужбам. Кореспондент Радіо Свобода побував на суді по шпигунський справі, і з'ясував, чому, на думку самого перекладача, в його діях не було складу злочину.
Безпарашутне десантування українських бойових плавців
У рамках активної морської фази багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море. Бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше десантувалися з гелікоптерів Мі-8. Читайте репортаж нашого журналіста із «Сі Бриз-2019» за посиланням.
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