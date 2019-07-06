Радіо Свобода Daily: ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка

Інтерв’ю з Вакарчуком

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «двома великими різницями» свій попередній і теперішній досвід походу у Верховну Раду.

«Одна справа – іти у Верховну Раду, будучи частиною команди, яка декларує одне, а робить насправді інше, будучи фактично «білою вороною», бачачи, як твої ж колеги по твоїй фракції займаються корупцією, говорять неправду або фактично займаються лобіюванням власних інтересів. І зовсім інша історія – мати власну потужну команду, мати фракцію в парламенті і партію, яка повністю відповідає твоїм принципам та бажанням щось змінити. Це абсолютно дві великі різниці», – наголосив Вакарчук.

Також він розповів, що востаннє бачився з бізнесменом Віктором Пінчуком у травні під час засідання наглядової ради меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Повне інтерв’ю читайте за посиланням.

Тепер коротко:

Генпрокуратура України просить суд заарештувати майно експрезидента України Віктора Ющенка. За словами керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах». Сам Ющенко звинувачення проти нього відкидає і каже про «політичний підтекст» у справі.

Від 2018 року понад 1200 суден, що прямували в українські порти Бердянська і Маріуполя, були оглянуті представниками Росії в районі Керченської протоки.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника головного слідчого управління Служби безпеки України та двох заступників голови відомства.

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко просить президента України Володимира Зеленського ухвалити рішення щодо подальшої долі серіалу «Свати», який повернувся в ефір телеканалу «1+1» після заборони.

Центральна виборча комісія припускає, що «Поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування серед партій про їхні номери в бюлетені на дострокових парламентських виборах.

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Зустрічі Тимошенко із Зеленським

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрічається із президентом України Володимиром Зеленським. Інформацію про це в ефірі Радіо Свобода підтвердив заступник голови фракції «Батьківщина», номер чотири у виборчому списку партії Сергій Соболєв.

«Без сумніву, зустрічі відбуваються… І це є відкрита інформація. І ми цього не приховуємо», – сказав Соболєв.

Він зазначив, що головна тема їхніх переговорів – якою буде коаліційна програма. За його словами, від цього буде залежати, чи претендуватиме лідерка партії на посаду прем’єр-міністра України. Більше про це тут.

Шпигунські ігри

Голосіївський районний суд Києва відпустив із СІЗО під домашній арешт Станіслава Єжова – колишнього перекладача прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він був затриманий наприкінці 2017 року за підозрою у державній зраді. За версією СБУ, Єжов передавав закриту інформацію про работу уряду і його голови російським спецслужбам. Кореспондент Радіо Свобода побував на суді по шпигунський справі, і з'ясував, чому, на думку самого перекладача, в його діях не було складу злочину.

Безпарашутне десантування українських бойових плавців

У рамках активної морської фази багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море. Бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше десантувалися з гелікоптерів Мі-8. Читайте репортаж нашого журналіста із «Сі Бриз-2019» за посиланням.

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