Зеленський звільнив трьох уповноважених Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Згідно з указами, які Офіс президента оприлюднив 5 липня, зі своїх посад звільнені:
- державна уповноважена Агія Загребельська
- державний уповноважений Валерій Полюхович
- заступник голови АМКУ і державний уповноважений Андрій Вовк
Коментуючи звільнення, Агія Загребельська зазначила, що дізналася про нього від журналістів, і причини їй невідомі.
Загребельська зокрема була однією з двох членів комітету, які виступили проти дозволу компанії Рената Ахметова «ДТЕК» купити акції компаній «Київобленерго» та «Одесаобленерго» у квітні 2019 року.
Причини звільнення членів Антимонопольного комітету в указах та публічних заявах президента Зеленського не уточнюються.
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