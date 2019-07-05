Зеленський звільнив трьох уповноважених Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Згідно з указами, які Офіс президента оприлюднив 5 липня, зі своїх посад звільнені:

державна уповноважена Агія Загребельська

державний уповноважений Валерій Полюхович

заступник голови АМКУ і державний уповноважений Андрій Вовк

Коментуючи звільнення, Агія Загребельська зазначила, що дізналася про нього від журналістів, і причини їй невідомі.

Загребельська зокрема була однією з двох членів комітету, які виступили проти дозволу компанії Рената Ахметова «ДТЕК» купити акції компаній «Київобленерго» та «Одесаобленерго» у квітні 2019 року.

Причини звільнення членів Антимонопольного комітету в указах та публічних заявах президента Зеленського не уточнюються.

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