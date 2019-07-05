Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Липень 2019, Київ 18:56
Новини | Політика

Зеленський звільнив трьох уповноважених Антимонопольного комітету

Відповідні укази Зеленського з’явилися на сайті його офісу 5 липня

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Згідно з указами, які Офіс президента оприлюднив 5 липня, зі своїх посад звільнені:

  • державна уповноважена Агія Загребельська
  • державний уповноважений Валерій Полюхович
  • заступник голови АМКУ і державний уповноважений Андрій Вовк

Коментуючи звільнення, Агія Загребельська зазначила, що дізналася про нього від журналістів, і причини їй невідомі.

Загребельська зокрема була однією з двох членів комітету, які виступили проти дозволу компанії Рената Ахметова «ДТЕК» купити акції компаній «Київобленерго» та «Одесаобленерго» у квітні 2019 року.

Причини звільнення членів Антимонопольного комітету в указах та публічних заявах президента Зеленського не уточнюються.

Крім того

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG