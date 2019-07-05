Від 2018 року Росія блокувала понад 1200 суден, що йдуть в українські порти – Генштаб

Від 2018 року понад 1200 суден, що прямували в українські порти Бердянська і Маріуполя, були оглянуті представниками Росії в районі Керченської протоки, повідомив представник Генштабу України, помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи, начальник юридичної служби Леонід Залюбовський.

«Середній час затримання суден за цей період склав від 8 до 12 діб. У нинішньому році, завдяки тиску з боку політичної спільноти і нашої військової діяльності, процес затримання в середньому триває дві доби», – цитує Залюбовського інформагентство «Укрінформ».

Раніше колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант (у відставці) Бен Годжес заявив, що, зводячи Керченський міст, Росія спочатку прагнула до блокування Азовського моря.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України – катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», а також 24 моряків – членів екіпажу.

Прокуратура АРК визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.