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05 Липень 2019, Київ 11:17
Новини | Політика

Зеленський призначив начальника слідчого управління СБУ та двох заступників голови відомства

Зеленський призначив кілька керівників СБУ

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Президент України Володимир Зеленський призначив начальника головного слідчого управління Служби безпеки України та двох заступників голови відомства.

Керівником слідчого управління СБУ призначений Богдан Тиводар, а заступниками голови Служби безпеки – Анатолій Дублик та Олександр Карпенко.

Ще одним своїм указом Зеленський звільнив Карпенка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Тиводар з 2014 року працював заступником начальника головного слідчого управління СБУ. Дублик був начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки.

У травні колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та ексголова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

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