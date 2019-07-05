Зеленський призначив начальника слідчого управління СБУ та двох заступників голови відомства

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника головного слідчого управління Служби безпеки України та двох заступників голови відомства.

Керівником слідчого управління СБУ призначений Богдан Тиводар, а заступниками голови Служби безпеки – Анатолій Дублик та Олександр Карпенко.

Ще одним своїм указом Зеленський звільнив Карпенка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Тиводар з 2014 року працював заступником начальника головного слідчого управління СБУ. Дублик був начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки.

У травні колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та ексголова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.