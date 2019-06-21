СБУ не підготовлена, щоб нею керувала людина «не з системи» – Смешко

Служба безпеки України не підготовлена до того, щоб нею керувала людина «не з системи, не кар’єрна», заявляє колишній голова СБУ, лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.

«У нас на сьогодні не підготовлена СБУ для того, щоб нею могла керувати людина не з системи, не кар’єрна людина. Він буде спиратися тільки на тих найближчих декілька радників, які будуть йому радити. А якщо ці радники пов’язані минулими зв’язками, в тому числі і бізнесовими можливими, і кримінальними зв’язками з певними ознаками криміналітету, ви розумієте, що можна робити», – зазначив Смешко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, у світі є практика, коли у спецслужби призначають людей не з професії, однак такі особи обмежені у повноваженнях, пояснив він.

«Є у всьому світі два принципи призначення керівників таких органів. Перше – або кар’єрні, аполітичні, позапартійні професіонали, які 40 років йдуть до генерал-полковника, генерала армії. І є політичні призначення. У нас були політичні призначення. Пан Хорошковський, припустимо, був призначений. Він був цивільною людиною. А потім йому присвоїли генерала армії, що абсолютно нонсенс для будь-якої країни світу. Але якщо йде політично призначена особа в цивілізованих країнах, вона обмежена у своїх повноваженнях по відношенню до позапартійних професіоналів, він не втручається. Там є статс-секретар, який працює виключно з професіоналами і з професійними питаннями», – каже Ігор Смешко.

На питання, як тимчасовому виконувачу обов’язків голови СБУ Івану Баканову, який має звання лейтенанта, будуть підкорюватися генерали, він відповів: «Це проблема. Це дійсно проблема. Тому що СБУ – це орган, в якому служать військовослужбовці».

Ігор Смешко має військову і юридичну освіти, доктор технічних наук. Був керівником Головного управління розвідки Міноборони, а потім Служби безпеки України у 2003- 2005 роках при президентові Кучмі.

22 травня колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

За даними видання «Українська правда», звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.

Повністю інтерв’ю з Ігорем Смешком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 22 червня.