Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ – Адміністрація президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського та п’ятьох керівників регіональних управлінь СБУ, повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу.

«Було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних дій, у тому числі під час виборчої кампанії. Це для них тільки початок шляху. Інші речі будуть здійснюватися в процесуальному порядку. Мова йде про Фролова Олега Володимировича та Косинського Владислава Володимировича», – розповів Рябошапка.

Він додав, що Зеленський звільнив керівника Одеського управління СБУ Олександра Довженка, Олександра Ткачука (Львівська область), Олега Зозулі (Вінницька область), Володимира Пахнюка (Закарпатська область) та Руслана Сторожука (Чернівецька область).

«Це ті регіони, де було зафіксовано багато явищ, пов’язаних із контрабандою», – сказав Рябошапка.

22 травня колишній партнер Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

31 травня Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України та виконувача обов’язків керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова. Згодом президент звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка.