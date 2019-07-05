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05 Липень 2019, Київ 18:52
Суспільство

Безпарашутне десантування українських бойових плавців: репортаж із «Сі Бриз-2019»

Photo: Andriy Dubchak / RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

В рамках активної морської фази багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море. Бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше десантувалися з гелікоптерів Мі-8.

Виходимо на катері ДПСУ з військового порту Одеси. На морі сильне хвилювання, важко не те що знімати, а навіть триматися. Над морем з'являються два гелікоптери українських прикордонників.

Мі-8 над морем біля Одеси
Мі-8 над морем біля Одеси

Далі усе відбувається дуже швидко. Лічені секунди і бійці відділу спеціальних дій вже вистрибують з гелікоптера у море.

«Sea Breeze-2016» морські прикордонники відпрацьовують безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море
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«Sea Breeze-2016» морські прикордонники відпрацьовують безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море

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А так це виглядає зсередини гелікоптера (відео одного з плавців ДПСУ):

sea-breeze-2019-landing-in-sea-dpsu
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sea-breeze-2019-landing-in-sea-dpsu

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Унікальність цього тренування полягала у тому, що десантувалися з гелікоптерів Мі-8, які не призначені для десантування такого типу. І десантувалося одночасно дві групи.

Стрибають бійці з висоти 5-7 метрів у надлегкому спорядженні (гідрокостюм, ласти, маска)
Стрибають бійці з висоти 5-7 метрів у надлегкому спорядженні (гідрокостюм, ласти, маска)

Бійці підрозділу вже мають досвід подібного десантування з гелікоптерів К-27 та Мі-14.

Група бойових плавців після десантування
Група бойових плавців після десантування

Вправи такого типу десантування група відпрацьовує для швидкого та непомітного проникнення і захоплення кораблів та для взяття під контроль стратегічно важливих об'єктів на суші – портів, гідротехнічних споруд.

З'являється катер, який забирає бойових плавців з води
З'являється катер, який забирає бойових плавців з води

Вправу прикордонники виконали добре. А значить, підготовка, що передувала відповідальним стрибкам, була ефективною. Бійці спецпідрозділу виконували імітаційні стрибки із 5 та 10-метрових вишок у басейн, проходили теоретичні курси та відпрацьовували механізм десантування спочатку на землі.

Тренувальне завдання виконано. Всі йдуть на базу
Тренувальне завдання виконано. Всі йдуть на базу

На базі бійці перевдягаються та миють у прісній воді спорядження та гідрокостюми від морської солі.
На базі бійці перевдягаються та миють у прісній воді спорядження та гідрокостюми від морської солі.

Один з бойових плавців. Молодому чоловікові – 21 рік. Каже, що завдання було легко виконати після попередніх тренувань
Один з бойових плавців. Молодому чоловікові – 21 рік. Каже, що завдання було легко виконати після попередніх тренувань

Не всі члени загону публічні, але тризуб на грудях і патріотичні тату на декому з них говорять промовисто
Не всі члени загону публічні, але тризуб на грудях і патріотичні тату на декому з них говорять промовисто

«Сі-Бриз» – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року, їх організовують США й України. До окупації Криму в 2014 році навчання проходили в тому числі і на території півострова. Основні цілі навчань – підготовка багатонаціональних сил щодо проведення операції безпеки у кризовому регіоні, відпрацювання за стандартами НАТО міжнародної операції з встановлення і забезпечення зони безпеки судноплавства, відпрацювання взаємодії з кораблями.

Навчання «Сі-Бриз-2019» триватимуть до 12 липня в Одесі й Миколаївській області. Крім українських й американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді та в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції та Естонії. Загалом вести спільні бойові дії навчатимуться близько 3000 осіб.

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