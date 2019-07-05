Безпарашутне десантування українських бойових плавців: репортаж із «Сі Бриз-2019»

Виходимо на катері ДПСУ з військового порту Одеси. На морі сильне хвилювання, важко не те що знімати, а навіть триматися. Над морем з'являються два гелікоптери українських прикордонників.

В рамках активної морської фази багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптеру у відкрите море. Бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше десантувалися з гелікоптерів Мі-8.

Далі усе відбувається дуже швидко. Лічені секунди і бійці відділу спеціальних дій вже вистрибують з гелікоптера у море.

Унікальність цього тренування полягала у тому, що десантувалися з гелікоптерів Мі-8, які не призначені для десантування такого типу. І десантувалося одночасно дві групи.

Вправи такого типу десантування група відпрацьовує для швидкого та непомітного проникнення і захоплення кораблів та для взяття під контроль стратегічно важливих об'єктів на суші – портів, гідротехнічних споруд.

Вправу прикордонники виконали добре. А значить, підготовка, що передувала відповідальним стрибкам, була ефективною. Бійці спецпідрозділу виконували імітаційні стрибки із 5 та 10-метрових вишок у басейн, проходили теоретичні курси та відпрацьовували механізм десантування спочатку на землі.

«Сі-Бриз» – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року, їх організовують США й України. До окупації Криму в 2014 році навчання проходили в тому числі і на території півострова. Основні цілі навчань – підготовка багатонаціональних сил щодо проведення операції безпеки у кризовому регіоні, відпрацювання за стандартами НАТО міжнародної операції з встановлення і забезпечення зони безпеки судноплавства, відпрацювання взаємодії з кораблями.

Навчання «Сі-Бриз-2019» триватимуть до 12 липня в Одесі й Миколаївській області. Крім українських й американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді та в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції та Естонії. Загалом вести спільні бойові дії навчатимуться близько 3000 осіб.