У ДПСУ розповіли про «новації» цьогорічних українсько-американських навчань «Сі Бриз»

1 липня в Україні розпочнуться українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019». Як повідомили у Держприкордонслужбі України, новацією цьогорічних навчань стануть відпрацювання військовими дій на річці.

«За легендою навчань, ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Морської охорони Держприкордонслужби», – повідомив керівник регіонального управління морської охорони Олег Костур.

За його словами, цьогоріч українські прикордонники запропонують більш ширший компонент морської охорони.

«Ми плануємо також уже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії – під час їх візиту до порту Одеси – проведення кілька спільних тренувань-навчань, що стосується суто несення прикордонної служби. У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів», – додав він.

Українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019» проходитимуть на морі, суші, повітрі та під водою.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у навчаннях «Сі Бриз-2019» планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн світу. Навчання проходитимуть у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. «Сі Бриз» проводять між Україною та США щороку з 1997 року, навчання є відкритими для інших країн.