Генштаб: 30 кораблів, 30 літаків і майже тисяча військових візьмуть участь у «Сі Бриз-2019»

В українсько-американських навчаннях «Сі Бриз-2019» планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України.

За повідомленнями, в Одесі нині відбувається заключна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019» за стандартами НАТО.

«Головною перевагою цьогорічного навчання буде масштабність та унікальний формат проведення маневрів, адже військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО, де тільки це можливо — на морі, суходолі, у повітрі та під водою», – повідомив перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2019» відбудуться влітку в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.

Військові навчання «Сі Бриз» проводяться між Україною та США щороку з 1997 року і є відкритими для інших країн.

Раніше у Міноборони заявили, що цього року військові Збройних сил України візьмуть участь у шести багатонаціональних навчаннях на території України і 20 навчаннях за кордоном. Найбільшими військовими навчаннями будуть «Сі Бриз», «Репід Трайдент», «Кленова арка» і «Ріверайн».