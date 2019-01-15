Українські військові візьмуть участь у 26 міжнародних навчаннях у 2019 році – Міноборони

Військові Збройних сил України 2019 року візьмуть участь у шести багатонаціональних навчаннях на території України і 20 навчаннях за кордоном, повідомляє Міністерство оборони України.

Як повідомив перший заступник начальника головного управління підготовки ЗСУ Ігор Подолян, найбільшими військовими навчаннями будуть «Репід Трайдент», «Сі Бриз», «Кленова арка», «Ріверайн».

Українські вояки проходитимуть командно-штабні навчання й тренування, тактичні навчання, льотно-тактичні вправи.

Минулого року в рамках міжнародної співпраці на території України пройшли п’ять масштабних міжнародних навчань.