ЦВК припускає, що не встигне надрукувати бюлетені через проведення повторного жеребкування

Центральна виборча комісія припускає, що «Поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування серед партій про їхні номери в бюлетені на дострокових парламентських виборах.

ЦВК заявляє, що не погоджується із рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який 4 липня ухвалив рішення про пережеребкування на вимогу Аграрної партії.

«Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення», – заявили в ЦВК.

Голова комісії Тетяна Сліпачук ввечері 4 липня повідомила, що надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів.

26 червня Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування.

У ЦВК заявили, що зміна номерів партій у бюлетені може призвести до дезорієнтації виборців, оскільки під час здійснення агітації політичні партії використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації у виборчому бюлетені.

Міхеїл Саакашвілі згодом заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і що його політична сила не має наміру ініціювати проведення якихось бюрократичних процедур.

3 липня Аграрна партія України заявила, що подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.