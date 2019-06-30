ЦВК внесла партію «Рух нових сил» Саакашвілі до виборчого бюлетеня

Центральна виборча комісія внесла партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі до виборчого бюлетеня на дострокових парламентських виборах.

Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування.

23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил». Пізніше, 25 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК, яким вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою.

29 червня Верховний суд України підтвердив рішення апеляційної інстанції дозволити партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» реєструватися для участі у виборах. У той же день ЦВК зареєструвала партію для участі у виборах.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.