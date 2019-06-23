ЦВК відмовилася реєструвати кандидатів від партії Саакашвілі

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил».

«Розглянувши відповідні документи, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку «Руху нових сил» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів, висунутих в одномандатних виборчих округах», – повідомила комісія.

Центрвиборчком нагадав, що позачергові вибори були призначені указом президента від 21 травня.

«Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії «РНС» питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений», – заявили у ЦВК.

Комісія також вважає, що позачерговий з’їзд «Руху нових сил», що був скликаний 10 червня та на якому було затверджено виборчий список кандидатів, «відбувся у порушення вимог статуту цієї партії».

Всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидати в народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

Всього станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1 743 кандидати в народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.