Суд у Грузії не став заарештовувати опозиційного депутата, якого влада звинувачує в підбурюванні до протестів

Суд у столиці Грузії Тбілісі 27 червня відхилив клопотання прокуратури про арешт Нікі Мелії, депутата грузинського парламенту від опозиційної партії «Єдиний національний рух». Суд ухвалив, що політик може бути вільним після сплати застави.

Влада звинувачує Мелію в підбурюванні під час протестів, які спалахнули минулого тижня. Прокурори називали Мелію організатором протестів, заявляючи, що він закликав протестувальників увійти до будівлі парламенту.

Мелія назвала звинувачення проти нього абсурдними, стверджуючи, що він є пересічним учасником протестів, а не їхнім ініціатором.

26 червня парламент Грузії за рекомендацією генерального прокурора проголосував за зняття депутатського імунітету з Ніки Мелії та дозволив взяти його під варту у зв’язку з вуличними сутичками між протестувальниками і поліцією минулого тижня.

Мелія очолює партію «Єдиний національний рух» колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Його звинуватили в підбурюванні та участі в протесті 20 червня, коли відбулася перша демонстрація у зв’язку з присутністю російського політика Сергія Гаврилова в грузинському парламенті. Це роздратувало не лише опозицію, а й членів владної партії «Грузинська мрія» та президентку Саломе Зурабішвілі.

Коментуючи рішення своїх колег, Мелія висловив упевненість, що більшість голосувала під примусом.

Читайте також: Відносини Грузії з Росією зіпсувалися. «Вино також зіпсувалося» – Москва​

«Ми мусимо не боротися з цими людьми, а врятувати їх, тому що вони ув’язнені. Більшість не хотіла цього робити (голосувати за зняття недоторканності та затримання – ред.), одна вони діяли проти своєї волі», – заявив він.

Представники опозиції бойкотували голосування в парламенті. Опозиційні партії 25 червня оприлюднили спільну заяву, де назвали затримання Меліа «політичним переслідуванням». В разі, якщо його визнають винним, він може отримати термін ув’язнення до дев’яти років.

Президентка Зурабішвілі заявила, що насильство з боку поліцейських розслідується, а «ті, хто мають понести відповідальність, будуть покарані».

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

​

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.