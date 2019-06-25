Відносини Грузії з Росією зіпсувалися. «Вино також зіпсувалося» – Москва

Matthew Luxmoore

Оскільки протести в Грузії проти впливу Росії тривають, Москва натякає на форму покарання, яку добре знають колишні радянські «підлеглі»: заборона на їхні найпопулярніші продукти. Свого часу Росія вже заборонила імпорт грузинського вина, закрила свої кордони для литовських молочних продуктів, таджицьких горіхів і українських шоколадних цукерок – щоразу в різний час. Критики кажуть, що це тактика, яку Росія зазвичай застосовує, щоб дисциплінувати своє «обійстя». Росія ж наполягає на тому, що політика тут ні до чого.

Російське агентство захисту прав споживачів («Росспоживнагляд») 24 червня оголосило, що грузинські експортні вина в Росію, які, за деякими оцінками, досягли 50 мільйонів пляшок у 2018 році, помітно погіршилися. Обіцяючи посилити контроль якості, партії восьми грузинських виробників вина зупинили на митниці, не пропустивши на територію Росії.

Понад 200 000 літрів вина, імпортованого у 2018 році, визнали таким, що не відповідає «необхідним стандартам», повідомляє агентство, зазначаючи, що з 2014 по 2018 рік кількість невідповідної алкогольної продукції з Грузії збільшилась майже втричі.

«Росспоживнагляд» «не побачив» політичного конфлікту в рішенні посилити перевірку грузинської алкогольної продукції.

«Не побачив» політичного конфлікту і прес-секретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков, який прокоментував для російських ЗМІ ситуацію з перевіркою грузинського вина, що співпала в часі з нічними протестами у Тбілісі, підживленими обуренням грузинських громадян російським впливом.

«Тут немає ніякого політичного конфлікту, тут превентивні заходи, щоб гарантувати безпеку наших співгромадян», – зазначив Пєсков.

Але в іншому місці Росія таки розвіяла сумніви щодо політичного відтінку. У своєму флагманському вечірньому телевізійному випуску підсумків тижня 23 червня державний телеведучий Дмитро Кисельов засудив протести, що виникли внаслідок відвідування Тбілісі російським депутатом, який сів у крісло спікера в парламенті Грузії, і поставив під сумнів значення імпорту грузинського вина і його популярної мінеральної води «Боржомі».

«Якщо Грузія надає такий недружній прийом російським законодавцям, які беруть участь у міжнародній організації, то варто запитати: навіщо нам у Росії потрібне «Боржомі»? І навіщо нам грузинське вино? Адже точно без усіх цих пляшок на наших прилавках ніхто тут від спраги не помре», – каже Кисельов.

А вже наступного ранку після цієї передачі надійшло згадане вище повідомлення агенції захисту прав споживачів про «неякісне грузинське вино».

Протести

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Бурхливі сутички вибухнули на вулицях Тбілісі на тлі гніву через уявлення про те, що Москва розширює свій вплив у колишній радянській республіці Грузії. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін 21 червня підписав указ, що набуває чинності 8 липня, згідно з яким російським авіакомпаніям забороняється літати до Грузії. Відтоді протести розширилися, а до вимог протестувальників долучилися заклики звільнити тих, кого затримала поліція під час першого мітингу, і покарати працівників правоохоронних органів, які застосовували силу.

Незважаючи на те, що заборона польотів є серйозною ескалацією напруженості між двома країнами, між якими в 2008 році точилася п’ятиденна війна через відокремлені грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію, додатковий російський контроль над імпортом грузинських вин викликав незначний подив.

У 2006 році, коли Грузія за президентства Міхеїла Саакашвілі прагнула зміцнити зв’язки з НАТО і Європейським союзом, Росія ввела заборону на імпорт вина та мінеральної води «Боржомі» з Грузії (заборона тривала до 2013 року). Як найбільший споживач грузинського вина, Росія зіткнулася з обвинуваченнями, що застосовує політично мотивовані санкції проти країни, яка прагне відійти від її орбіти.

Грузія не єдина, хто звинувачує Росію у використанні вигаданих проблем із якістю для обмеження торгівлі. Молдова, інша колишня радянська республіка і одна з найбідніших країн Європи, у 2006 році отримала аналогічну заборону на продаж вина Росії, країни, на яку на той час припадало 60% експорту молдовського вина. Нова заборона була введена у вересні 2013 року, за декілька днів до того, як Молдова мала підписати низку угод про політичні реформи та вільну торгівлю з Європейським союзом.

У минулі роки Росія також закрила свої кордони для литовських молочних продуктів, таджицьких горіхів і українського шоколаду.