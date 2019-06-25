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25 Червень 2019, Київ 22:18
Політика

Відносини Грузії з Росією зіпсувалися. «Вино також зіпсувалося» – Москва

Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 20 червня 2019 року

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Matthew Luxmoore

Оскільки протести в Грузії проти впливу Росії тривають, Москва натякає на форму покарання, яку добре знають колишні радянські «підлеглі»: заборона на їхні найпопулярніші продукти. Свого часу Росія вже заборонила імпорт грузинського вина, закрила свої кордони для литовських молочних продуктів, таджицьких горіхів і українських шоколадних цукерок – щоразу в різний час. Критики кажуть, що це тактика, яку Росія зазвичай застосовує, щоб дисциплінувати своє «обійстя». Росія ж наполягає на тому, що політика тут ні до чого.

У 2018 році Росія імпортувала приблизно 50 мільйонів пляшок грузинського вина
У 2018 році Росія імпортувала приблизно 50 мільйонів пляшок грузинського вина

Російське агентство захисту прав споживачів («Росспоживнагляд») 24 червня оголосило, що грузинські експортні вина в Росію, які, за деякими оцінками, досягли 50 мільйонів пляшок у 2018 році, помітно погіршилися. Обіцяючи посилити контроль якості, партії восьми грузинських виробників вина зупинили на митниці, не пропустивши на територію Росії.

Понад 200 000 літрів вина, імпортованого у 2018 році, визнали таким, що не відповідає «необхідним стандартам», повідомляє агентство, зазначаючи, що з 2014 по 2018 рік кількість невідповідної алкогольної продукції з Грузії збільшилась майже втричі.

/**/ /**/ /**/ Учасниці мітингу в Тбілісі 23 червня 2019 року. Напис на футболці однієї з них: «Грузинські письменники та видавці ніколи не миритимуться з російською окупацією»
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«Росспоживнагляд» заявив про «погіршення якості» грузинського вина

«Росспоживнагляд» «не побачив» політичного конфлікту в рішенні посилити перевірку грузинської алкогольної продукції.

«Не побачив» політичного конфлікту і прес-секретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков, який прокоментував для російських ЗМІ ситуацію з перевіркою грузинського вина, що співпала в часі з нічними протестами у Тбілісі, підживленими обуренням грузинських громадян російським впливом.

«Тут немає ніякого політичного конфлікту, тут превентивні заходи, щоб гарантувати безпеку наших співгромадян», – зазначив Пєсков.

Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 20 червня 2019 року
Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 20 червня 2019 року

Але в іншому місці Росія таки розвіяла сумніви щодо політичного відтінку. У своєму флагманському вечірньому телевізійному випуску підсумків тижня 23 червня державний телеведучий Дмитро Кисельов засудив протести, що виникли внаслідок відвідування Тбілісі російським депутатом, який сів у крісло спікера в парламенті Грузії, і поставив під сумнів значення імпорту грузинського вина і його популярної мінеральної води «Боржомі».

«Якщо Грузія надає такий недружній прийом російським законодавцям, які беруть участь у міжнародній організації, то варто запитати: навіщо нам у Росії потрібне «Боржомі»? І навіщо нам грузинське вино? Адже точно без усіх цих пляшок на наших прилавках ніхто тут від спраги не помре», – каже Кисельов.

А вже наступного ранку після цієї передачі надійшло згадане вище повідомлення агенції захисту прав споживачів про «неякісне грузинське вино».

Грузія відома своїм високоякісним виноробством
Грузія відома своїм високоякісним виноробством

Протести

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 22 червня 2019 року
Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 22 червня 2019 року

Бурхливі сутички вибухнули на вулицях Тбілісі на тлі гніву через уявлення про те, що Москва розширює свій вплив у колишній радянській республіці Грузії. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін 21 червня підписав указ, що набуває чинності 8 липня, згідно з яким російським авіакомпаніям забороняється літати до Грузії. Відтоді протести розширилися, а до вимог протестувальників долучилися заклики звільнити тих, кого затримала поліція під час першого мітингу, і покарати працівників правоохоронних органів, які застосовували силу.

Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото

Тисячі демонстрантів зібралися 23 червня у столиці Грузії Тбілісі, закликаючи до відставки деяких вищих посадових осіб і дострокових виборів

Незважаючи на те, що заборона польотів є серйозною ескалацією напруженості між двома країнами, між якими в 2008 році точилася п’ятиденна війна через відокремлені грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію, додатковий російський контроль над імпортом грузинських вин викликав незначний подив.

У 2006 році, коли Грузія за президентства Міхеїла Саакашвілі прагнула зміцнити зв’язки з НАТО і Європейським союзом, Росія ввела заборону на імпорт вина та мінеральної води «Боржомі» з Грузії (заборона тривала до 2013 року). Як найбільший споживач грузинського вина, Росія зіткнулася з обвинуваченнями, що застосовує політично мотивовані санкції проти країни, яка прагне відійти від її орбіти.

Грузія не єдина, хто звинувачує Росію у використанні вигаданих проблем із якістю для обмеження торгівлі. Молдова, інша колишня радянська республіка і одна з найбідніших країн Європи, у 2006 році отримала аналогічну заборону на продаж вина Росії, країни, на яку на той час припадало 60% експорту молдовського вина. Нова заборона була введена у вересні 2013 року, за декілька днів до того, як Молдова мала підписати низку угод про політичні реформи та вільну торгівлю з Європейським союзом.

У минулі роки Росія також закрила свої кордони для литовських молочних продуктів, таджицьких горіхів і українського шоколаду.

/**/ /**/ /**/ Учасник мітингу в столиці Грузії спалює фотографію президента Росії Володимира Путіна. Тбілісі, 20 червня 2019 року
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