«Росспоживнагляд» заявив про «погіршення якості» грузинського вина

Російська служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів «Росспоживнагляд» 24 червня заявила про «погіршення якості» грузинського вина.

Як стверджують у російському відомстві, такими є результати кількарічного моніторингу якості алкогольної продукції, яку до Росії експортує Грузія.

«З 2014 року по 2018 рік якість виявленої алкогольної продукції виробгицтва Грузія, що не відповідає обов’язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази та склало в 2018 році – 203 тисячі літрів», – йдеться в заяві служби.

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У повідомленні також фігурують назви восьми грузинських виноробних підприємств. Як стверджують російські чиновники, вино, яке не пройшло перевірку на якість, не допустили на територію Росії.

«У 2017 році лабораторіями «Росспоживнагляду» запроваджені високотехнологічні методи контролю, які дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та використовуваної сировини», – стверджують у відомстві.​

Також служба заявляє, що посилила контроль за якістю та безпекою алкоголю з Грузії.

У Грузії тривають антиросійські протести. Місцева влада вже погодилася на окремі поступки мітингувальникам.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

21 червня через ці події подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Але ввечері того дня демонстранти зібралися знову.