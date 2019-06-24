Владна сила Грузії погодилася на виборчу реформу після протестів

Владна сила Грузії, партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія», погодилася на ще одну з головних вимог демонстрантів, які протестують у центрі столиці Тбілісі останніми днями. Як заявив голова партії, олігарх-мільярдер Бідзіна Іванішвілі, його сила згодна змінити виборчу систему на суто пропорційну з нинішньої мішаної вже на найближчих виборах.

На спеціальному брифінгу для преси після засідання керівництва партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» її керівник Бідзіна Іванішвілі заявив: уже наступні парламентські вибори 2020 року мають відбутися за суто пропорційною системою: всіх депутатів мають обирати тільки за партійними списками. Наразі у Грузії діє мішана система, схожа на нинішню українську: зі 150 депутатів однопалатного парламенту 77 обираються за партійними списками, ще 73 в одномандатних округах – але тут, на відміну від України, у два тури, якщо в першому жоден кандидат не здобув понад 50 відсотків голосів.

Іще одна новація, яку проголосив Іванішвілі, – що на нових виборах буде нульовий прохідний бар’єр для партій, тобто що він буде повністю скасований. Нині в «партійній частині» виборів, як і в Україні, діє 5-відсотковий прохідний бар’єр.

Зміна виборчої системи була однією з вимог учасників протестів, які останніми днями щовечора збираються біля будівлі парламенту в центрі столиці Тбілісі. Але Іванішвілі заявив, що це саме його партія «виходить із ініціативою» такої зміни. За його словами, партія планувала саме таку зміну на вибори 2024 року, але тепер вирішила прискорити її.

Запровадження нової виборчої системи вимагає змін до законодавства, зокрема й до Конституції Грузії. Владна коаліція «Грузинська мрія», що об’єднує партію Іванішвілі «Грузинська мрія – Демократична Грузія» і ще п’ять малих партій, має в парламенті країни 115 місць зі 150 – значно більше від двох третин, потрібних для змін Основного закону. На цей час Конституція, зокрема, передбачає, як нагадував Іванішвілі, перехід на пропорційну систему з 2024 року.

Іще перед початком нинішніх протестів, 13 червня, представники 20 опозиційних партій подали до парламенту 300 тисяч підписів громадян за перехід на пропорційну систему виборів уже з 2020 року. Тоді у владній партії заявили, що й не збираються розглядати цю ініціативу. Але вимога такої зміни знову залунала в перебігу останніх протестів, що спалахнули 20 червня.

Таким чином, на цей час влада задовольнила дві з вимог демонстрантів. 21 червня була виконана ще одна – подав у відставку голова парламенту Іраклі Кобахідзе.

Демонстранти вимагають виконати й інші вимоги

Також «у процесі виконання» перебуває ще одна: покарання правоохоронців, винних у жорстокому розгоні першої акції протесту в ніч із 20 на 21 червня, внаслідок чого 240 людей були поранені чи травмовані, кілька людей втратили очі через застосування гумових куль. Після заяви Бідзіни Іванішвілі на згаданому брифінгу, що мають бути покарані «і всі ті, хто організував масове насильство, і всі ті, хто перевищив силу», Генеральна прокуратура Грузії повідомила, що почала розслідування з приводу можливого перевищення повноважень правоохоронцями, а Міністерство внутрішніх справ оголосило, що його Генеральна інспекція теж веде власне розслідування дій поліції. За повідомленням МВС, десяти правоохоронцям уже припинили службові повноваження, в діях двох виявили ознаки кримінального злочину.

Але лідери протестів кажуть, що демонстрації не припиняться, доки не будуть виконані й інші вимоги. Серед них – негайне звільнення всіх затриманих під час розгону демонстрації, а також відставка міністра внутрішніх справ. Міністр Ґіорґі Ґахарія після виступу лідера «Грузинської мрії» і заяв Генпрокуратури й МВС уже заявив, що у зв’язку з подіями 20–21 червня хоче виступити на пленарній сесії парламенту.

Протести у Тбілісі почалися 20 червня після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у Тбілісі, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Ці протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти приблизно десятка тисяч демонстрантів перед будівлею парламенту. Після силового розгону акції демонстрації біля парламенту з наголосом на вимоги протестувальників збираються щовечора, але відтоді обходилися без насильства.